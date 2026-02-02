横浜ベイエリアで『エヴァ』シリーズ30周年記念キャンペーンはじまる！ フォトスポット巡ってみた
横浜ベイエリアで「EVANGELIONシリーズ30周年×YOKOHAMA」が2026年1月30日からスタート。横浜ならではのフォトスポットの設置やステッカー配布など、コラボレーションキャンペーンが実施されています。早速JR桜木町駅周辺のフォトスポットを巡ってみました。
【ランキング】「『新世紀エヴァンゲリオン』で1番好きなキャラクター」！ 2位は「惣流・アスカ・ラングレー」、1位は？
これに合わせて、横浜の街全体で『エヴァンゲリオン』シリーズとのコラボキャンペーン「EVANGELIONシリーズ30周年×YOKOHAMA」が行われることになりました。
1月30日〜2月24日まで、横浜駅周辺地区、みなとみらい21地区などの横浜都心臨海部と、新横浜地区でさまざまなキャンペーンが実施されています。
横浜市内観光案内所（横浜駅・桜木町駅）、オリジナルステッカープレゼントキャンペーン対象施設、横浜市内18区役所では、「EVANGELIONシリーズ30周年×YOKOHAMA」の実施施設・エリアの場所などが分かる“完全MAP”を配布していますので、ゲットしてお出かけください（一部施設は2月4日から配布開始）。
さらにMARK IS みなとみらいでは、エヴァレーシング車両が2月5日から25日まで展示されます。
設置期間は施設ごとに若干異なりますので、横浜市観光協会のイベントページをチェックしてお出かけください。
デザインはエリアごとに異なり、全20種類。横浜でしか手に入れることができない特別なデザインとなっています。ステッカーの配布期間は2月24日まで。なくなり次第終了となりますのでお早めに。
横浜土産でおなじみの「ありあけ」は『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念した限定パッケージの「ありあけハーバー」を販売。
ヒルトン横浜「Allday Dining Parade」では、人気のビュッフェに加え、EVANGELIONオリジナルスイーツプレートを提供。特別なテーブルコーディネートとともに、エヴァ初号機をモチーフにしたヒルトン横浜オリジナルベアも付いてきます。ベアは持ち帰りOK！
ランドマークプラザ5階の「Cafe Fan Base」では、作品中に登場するシーンをモチーフにした限定メニュー（フード3種、デザート4種）を用意。また、登場キャラクターたちをモチーフにしたドリンク7種もあり、1点注文につきオリジナルコースターがランダムに1枚もらえます。
併設のショップには、『エヴァンゲリオン』シリーズのオリジナルグッズがそろいます。ショップはカフェ利用なしでも入れるので、気軽に立ち寄ってみては？
日にちは、2月7日と14日の2日のみ。打ち上げ時間は19:00からの約5分間で、コラボ演出は前半部分となります。
詳しくは、横浜市観光協会のイベントページでご確認ください。
(C)カラー
この記事の執筆者：田辺 紫 プロフィール
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。
(文:田辺 紫)
【ランキング】「『新世紀エヴァンゲリオン』で1番好きなキャラクター」！ 2位は「惣流・アスカ・ラングレー」、1位は？
「EVANGELIONシリーズ30周年×YOKOHAMA」について人気アニメ作品『エヴァンゲリオン』は、2025年にテレビアニメ放送開始から30年を迎えました。そして、30周年の集大成となるリアルイベント「EVANGELION:30+；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」が、2026年2月21日〜23日に横浜アリーナで開催されます。
1月30日〜2月24日まで、横浜駅周辺地区、みなとみらい21地区などの横浜都心臨海部と、新横浜地区でさまざまなキャンペーンが実施されています。
横浜市内観光案内所（横浜駅・桜木町駅）、オリジナルステッカープレゼントキャンペーン対象施設、横浜市内18区役所では、「EVANGELIONシリーズ30周年×YOKOHAMA」の実施施設・エリアの場所などが分かる“完全MAP”を配布していますので、ゲットしてお出かけください（一部施設は2月4日から配布開始）。
オリジナルデザインのフォトスポットが登場みなとみらい21地区を中心とした13施設にフォトスポットが登場。キャラクターと横浜の景色がコラボした最大約5m×2.4mの大型オリジナルデザインパネルが出現します。
さらにMARK IS みなとみらいでは、エヴァレーシング車両が2月5日から25日まで展示されます。
設置期間は施設ごとに若干異なりますので、横浜市観光協会のイベントページをチェックしてお出かけください。
オリジナルステッカーは横浜ならではの特別デザイン32の施設・エリアの約450店舗が参加する「オリジナルステッカープレゼントキャンペーン」では、指定メニューを注文、またはサービスを利用するとステッカーがもらえます。
デザインはエリアごとに異なり、全20種類。横浜でしか手に入れることができない特別なデザインとなっています。ステッカーの配布期間は2月24日まで。なくなり次第終了となりますのでお早めに。
コラボグルメや商品も販売キャンペーンに合わせて、コラボレーション商品やメニューも登場。
横浜土産でおなじみの「ありあけ」は『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念した限定パッケージの「ありあけハーバー」を販売。
ヒルトン横浜「Allday Dining Parade」では、人気のビュッフェに加え、EVANGELIONオリジナルスイーツプレートを提供。特別なテーブルコーディネートとともに、エヴァ初号機をモチーフにしたヒルトン横浜オリジナルベアも付いてきます。ベアは持ち帰りOK！
ランドマークプラザ5階の「Cafe Fan Base」では、作品中に登場するシーンをモチーフにした限定メニュー（フード3種、デザート4種）を用意。また、登場キャラクターたちをモチーフにしたドリンク7種もあり、1点注文につきオリジナルコースターがランダムに1枚もらえます。
併設のショップには、『エヴァンゲリオン』シリーズのオリジナルグッズがそろいます。ショップはカフェ利用なしでも入れるので、気軽に立ち寄ってみては？
「エヴァ」カラーコラボ花火の打ち上げも！横浜港の夜を彩る5分間の花火「YOKOHAMA NIGHT FLOWERS × GREEN×EXPO 2027」ともコラボし、新港ふ頭でエヴァンゲリオンをイメージした色の花火が上がります。
日にちは、2月7日と14日の2日のみ。打ち上げ時間は19:00からの約5分間で、コラボ演出は前半部分となります。
詳しくは、横浜市観光協会のイベントページでご確認ください。
(C)カラー
この記事の執筆者：田辺 紫 プロフィール
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。
(文:田辺 紫)