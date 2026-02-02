タレントの渡辺直美が２日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。在住５年目となった米国で「イメージと違った」超有名人の実名を明かす一幕があった。

この日、司会の上田晋也に「有名な人で、あの人いい人だったって人いる？」と聞かれると「イメージと違うなと思ったのはパリス・ヒルトンさん」と、元祖お騒がせセレブの名前をあげた渡辺。

「イメージがあるじゃないですか？ 昔のリアリティーショーとか出てる時もね。怖いかなと思ったら、めちゃくちゃいい人で」と続けると「パーティーに行ったらいたんですよ、パリス・ヒルトンが。（一緒に）写真、撮れるよって感じだったんで『撮ってもらってもいいですか？』って言ったら、周りのスタッフさんとかは『誰やねん？ こいつ』みたいな感じだったんですけど、パリスは絶対、私のこと知らないのに『こんにちは〜、今日はパーティーに来てくれて、ありがとね』みたいな。『直美っていうの？』って。『写真撮っていいですか？』って言ったら『もちろん！』って。本当、優しく。ずっと（体を）触りながら撮ってくれて。イメージと違くて、もっと強めのギャルなのかと思ったら、愛にあふれた方だったんで、会ってみないと分からないなって」と、パリスとの時間を振り返っていた。