【心理テスト】あなた「損」してない？ 実は「無意識に背負っている役割」がわかる!?「見えない役割」診断
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「鳥」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。
（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
【質問】
公園のベンチで休憩中のあなた。
すると突然、左肩に鳥が乗っかってきました。
あなたは驚いて振り向きましたが、そこにはどんな鳥がいましたか？
次の中から近いものを1つ選んでください。
1．小さなスズメ
2．真っ白なハト
3．カラフルなインコ
4．大きなカラス
【解説】
この心理テストでわかることは、あなたの「引き受けがちな役割」です。
「左肩」は「人から担っていること」を示しています。
ここで飛んできた鳥は、頼まれてもいないのに引き受けてしまう、あなたの「見えない役割」を表しているのです。
【解答】
1．スズメ……サポート役
「スズメ」は「愛情」の象徴。あなたは見返りを求めず、誰かのために動いてしまうタイプ。困っている人を放っておけず、気づけば雑用や地味な作業を引き受けていませんか。たまには人におまかせして、自分も労ってあげましょう。
2．ハト……関係調整役
「ハト」はもちろん「平和」を表しています。あなたは場の空気が悪くなると、つい間に入って「まあまあ」と抑えるタイプ。平和を保とうとすることは素晴らしいですが、自分の意見を我慢しすぎていませんか？ 時には自分の気持ちも大切にして。
3．インコ……ムードメーカー役
「インコ」は「おしゃべり」を意味しています。あなたは暗く沈んだ雰囲気を、明るくしようと立ち回ることが多いタイプ。みんながあなたに助けられていますが、無理に盛り上げなくて大丈夫な時も。静かに過ごす時間は、周りにも自分にも必要なのです。
4．カラス……アドバイザー役
「カラス」は「忠告」などを示しています。あなたはトラブルや困りごとがあると、つい解決策を提案しがちなタイプ。的確な忠告や現実的なアドバイスで、周囲の問題を解決する役割を担っています。ただ、厳しいことを聞きたくない時もあるので、臨機応変に。
＊
いつの間にか、やらなくていい役割をやっていませんか。時には、手放しも大切です。
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
【質問】
公園のベンチで休憩中のあなた。
すると突然、左肩に鳥が乗っかってきました。
あなたは驚いて振り向きましたが、そこにはどんな鳥がいましたか？
1．小さなスズメ
2．真っ白なハト
3．カラフルなインコ
4．大きなカラス
【解説】
この心理テストでわかることは、あなたの「引き受けがちな役割」です。
「左肩」は「人から担っていること」を示しています。
ここで飛んできた鳥は、頼まれてもいないのに引き受けてしまう、あなたの「見えない役割」を表しているのです。
【解答】
1．スズメ……サポート役
「スズメ」は「愛情」の象徴。あなたは見返りを求めず、誰かのために動いてしまうタイプ。困っている人を放っておけず、気づけば雑用や地味な作業を引き受けていませんか。たまには人におまかせして、自分も労ってあげましょう。
2．ハト……関係調整役
「ハト」はもちろん「平和」を表しています。あなたは場の空気が悪くなると、つい間に入って「まあまあ」と抑えるタイプ。平和を保とうとすることは素晴らしいですが、自分の意見を我慢しすぎていませんか？ 時には自分の気持ちも大切にして。
3．インコ……ムードメーカー役
「インコ」は「おしゃべり」を意味しています。あなたは暗く沈んだ雰囲気を、明るくしようと立ち回ることが多いタイプ。みんながあなたに助けられていますが、無理に盛り上げなくて大丈夫な時も。静かに過ごす時間は、周りにも自分にも必要なのです。
4．カラス……アドバイザー役
「カラス」は「忠告」などを示しています。あなたはトラブルや困りごとがあると、つい解決策を提案しがちなタイプ。的確な忠告や現実的なアドバイスで、周囲の問題を解決する役割を担っています。ただ、厳しいことを聞きたくない時もあるので、臨機応変に。
＊
いつの間にか、やらなくていい役割をやっていませんか。時には、手放しも大切です。
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/