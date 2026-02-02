本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



2/2



EUR/USD

1.1700（8.62億ユーロ）

1.1755（5.55億ユーロ）

1.1775（6.85億ユーロ）

1.1800（12.0億ユーロ）

1.1850（7.80億ユーロ）

1.1900（7.93億ユーロ）

1.1925（14.0億ユーロ）

1.2000（4.60億ユーロ）



USD/JPY

151.00（13.0億ドル）

153.40（6.39億ドル）

155.00（6.12億ドル）

155.70（5.90億ドル）

157.00（6.50億ドル）



GBP/USD

設定なし



ユーロドルは1.1800と1.1925に大規模設定あり、現在は両者に挟まれた水準、ドル円は155.00に近い水準の設定、ポンドドルは目立った設定みられず

