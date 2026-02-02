2月9日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は

せっかくの苦労が水の泡！あの時間を返して！SP

＜20時00分〜21時00分＞

MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）

スペシャルパネリスト：ビートたけし

ゲスト：

菊川怜

小島よしお

奈緒

ファーストサマーウイカ

松丸亮吾

エージェント：ティム・ケリー（イギリス）、マシュー・チョジック（アメリカ）

☆麻薬捜査官のおかしな人生

年間100件以上の麻薬摘発に成功し、アメリカで優秀な麻薬捜査官として活躍していた男性が、ある日を境に一転。あろうことか麻薬の使用を推奨する活動を始める。

いったい彼に何が起きたのか？

メチャクチャで波乱万丈な人生を送ることになった男性の物語をご覧いただきます。

☆天才ピアニスト少年の再起

一度もピアノを習ったことがないのに、7歳で初めて鍵盤に触れた瞬間から演奏ができ、

作曲まで手掛けて周囲を驚かせた天才少年がいた。

やがて彼は、テレビやイベントにひっぱりだことなり、一躍、時の人となるが、あることがきっかけで、わずか12歳で表舞台から姿を消すことに。天才と呼ばれた少年が、過去の栄光を取り戻すため再起に挑みます。

☆国境警備シリーズ 南米・チリ編

おなじみの「国境警備」シリーズから、南米チリ編をご紹介！

「行動すべてが怪しい3人組」「パスポートを2冊持って世界中飛び回る親子」などめんどうな乗客が続々登場。長い時間をかけて調べるが…思わず「あの時間返して！」と言いたくなる意外な結末とは？

さらに、世界中から集めた、『あの時間返して！』と言いたくなる爆笑＆衝撃映像も一挙にご紹介。