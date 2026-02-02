汐れいら、2nd EP『HB2U』よりEPを象徴するようなメッセージを内包した「déjà vu」を先行配信

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

汐れいらが2月25日にリリースする2枚目のEP『HB2U』に収録されている新曲「deja vu」（dejaの「e」は、アクサン・テギュ付きが正式表記、「a」は、グレイヴ・アクセント付きが正式表記）が、2月18日から先行配信される。

■自身が抱える葛藤やとまどい、傷ついた過去のなどと向き合って歌詞に落とし込んだ楽曲

2nd EP『HB2U』には、“この世界の誰かの物語”を紡いでいた汐れいらが初めて実体験や自身の感情をもとに制作した楽曲をメインに収録。

ABEMAオリジナル恋愛番組、『今日、好きになりました。卒業編2025』の挿入歌「恋をひそめて」や、TVアニメ『薫る花は凛と咲く』のエンディングテーマ「ハレの日に」などの書き下ろし楽曲に加えて、今まで楽曲では表現してこなかった自身の心情を吐露するような全10曲を収録。

初回盤には昨年10月に行われたツアー『USHIO REIRA One Man Tour “ねぼすけ”』ファイナル公演を記録したライブBlu-rayと、今回のために執筆した10篇の書き下ろしエッセイ付きカードが特典として付属する。

先行配信が決定した「deja vu」は、汐れいら自身が抱える葛藤やとまどい、傷ついた過去のなどと向き合って歌詞に落とし込んだ楽曲。

やり場のない感情すら受け入れて、そんな自分を肯定していく。まさに初めて実体験や自身の感情をもとに制作した楽曲を詰め込んだ今回のEPを象徴するようなメッセージを内包した楽曲に仕上がっており、グルーヴのあるミドルテンポのトラック、中毒性のある汐の歌声が印象的だ。

なお、汐れいらは5月からEPと同タイトルの東名阪ツアー『USHIO REIRA One Man Tour 2026 “HB2U”』を開催する。

■リリース情報

2026.02.18 ON SALE

DIGITAL SINGLE「deja vu」

2026.02.25 ON SALE

EP『HB2U』

■関連リンク

『HB2U』特設サイト

https://ushioreira.com/pages/hb2u

汐れいら OFFICIAL SITE

https://ushioreira.com/