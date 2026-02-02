2026年1月14（水）から2月17日（火）まで、『大丸札幌店』に、北海道発・冬季限定スイーツ『SNOWS』のポップアップストアがオープンしており、バレンタインの新商品が販売されています。

素材へのこだわりから“冬季限定スイーツ”として販売されている『SNOWS』は、常設店を持たず、オンラインショップと各地でのPOP UP STOREなどで、冬の季節だけ楽しめる北海道発のスイーツです。

バレンタイン新商品『雪まくら』（1箱4個入 2,484円）は、バター薫る香ばしいパイとカスタードクリーム、ビターチョコレートの黄金比を味わえる新商品のチョコレートカスタードクリームパイです。

まくらのようなふっくらとしたパイに、冬の放牧牛乳を加えたカスタードクリームをたっぷり注ぎ、ビターなカカオ香るチョコレートで優しく包み込んでいます。

『スノーサンド VD缶』（6個入（白と黒 各3個入）2,052円）は、北海道で作られる冬の風味豊かで濃厚な放牧牛乳を使用した、新食感の生チョコレートサンドクッキーです。

直火でひとつひとつ挟み焼きしているラングドシャの香ばしいカリカリ感と、生チョコレートのなめらかさの両方を実現した、『SNOWS』を代表する生チョコレートサンドクッキーは、累計販売2,000万枚突破するほどの人気！ 濃厚でコクのある冬の放牧牛乳を使って仕上げた生チョコレートは、ミルクの風味が感じられるリッチな味わいが特徴です。

『森ノ幹 綿ぼうし』（1個 2,376円）は、北海道のふんわり積もった雪を連想させるマカロンバームクーヘン。しっとりバームクーヘンにマカロン生地をかけて二度焼きし、木肌のように仕上げた冬の放牧牛乳が香るサクッと新食感のバームクーヘンに仕上げられています。

切り株にホワイトチョコレートとホワイトチョコレートパウダーをかけることで、北海道のふんわり積もった雪を連想させるようなお菓子です。

まろやかな生クリームを生チョコレートで包んだ生トリュフチョコレート『スノーボール 黒』（9個入 1,728円）。北海道の素材のおいしさをそのまま詰め込んだ、ふたつの生を一緒に楽しめる“ダブル生”スイーツです。

冬の放牧牛乳を加えた北海道産生クリームを生チョコレートで包んだ、冬のミルクの甘い香りとコクを味わう生トリュフチョコレートは、作りたてを冷凍することで、北海道のフレッシュな素材の味をそのまま楽しむことができます。

『スノーボール ごろり』（1箱5個入 2,052円）は、“パリッ・フワッ・トロッ”のトリプル食感を楽しめる、新登場の生トリュフアーモンドチョコレートです。冬の放牧牛乳を加えた生クリームを生チョコレートで包んだ、まろやかな生トリュフチョコレートに、ザクザクとした食感のビターなアーモンドチョコレートを纏わせています。

『スノーチップス』（1箱4袋入 1,485円）は、カカオの豊かな風味が広がる、一度食べたら忘れられない粉雪のような口どけのスノーチップス。生地に練り込んだチョコレート、チップスに噴霧したチョコレート、最後に纏わせた粒状のチョコレートのトリプルチョコレートが生み出す絶妙な美味しさです！

『森ノ木 黒』（1箱8本入 1,242円）は、薄く焼いたクレープ生地を砕いたフィアンティーヌと、ローストアーモンドを細かく刻み、香ばしいパイを混ぜ込んだ、サクサク食感も楽しめるクランチチョコレートです。ミルクチョコレートとスイートチョコレートの絶妙なブレンドでミルキーな味わいを楽しむことができます。

『森ノ木 赤』（8本入 1,512円）は、フリーズドライイチゴを組み合わせた、クリスピーストロベリーチョコレート。バランスの良い食感とホワイトチョコレートのやさしい甘みが調和する、見た目も楽しいクリスピーストロベリーチョコレートです。

詳細情報

SNOWS 大丸札幌店 POP UP STORE

期間：2026年1月14日（水）～2月17日（火）

場所：大丸札幌店 1階 バレンタイン特設会場

営業時間：10:00～20:00

※期間中の販売方法・その他限定数は、大丸札幌店のホームページをご確認ください。

北海道Likers編集部のひとこと

直営の放牧酪農場で搾った濃厚でコクのある冬の放牧⽜乳をはじめ、北海道産にこだわった上質な原材料を使⽤した『SNOWS』のスイーツは、オンラインショップでもPOP UP STOREでも連⽇完売が続くほど話題！

新千歳空港では、早朝の開店前から大行列ができるほど、冬の北海道の新定番スイーツとして心待ちにされています。

そんな『SNOWS』からバレンタイン新商品が登場！ バレンタインの贈り物としてはもちろん、自分への特別なひとときにもおすすめです◎

文／北海道Likers

