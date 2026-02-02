お笑いタレントの渡辺直美(38)が2日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。米ニューヨークの衝撃の家賃相場を明かした。

2021年から活動の拠点を米国に移した渡辺。現地の家賃相場について「いや〜、もう高い！」と嘆き、1ベッドルームの部屋の平均家賃が日本円で約85万円だと明かした。

MCの「くりぃむしちゅー」の上田晋也が「生活できないじゃん！」と驚くと、渡辺は「できないっす。日本だと大学生とか若い子がルームシェアをすることが多いと思うんですけど、こっちは大人になってもルームシェアする」と説明。

さらに、「更新で次からは45万円上げますとか。それで出て行く人も多いけど、新しい家を探すにもとにかく家賃が高くて」とニューヨークの住宅事情について語っていた。

また、マンハッタン南西部に位置するソーホーは80〜90年代は治安が悪かったものの、再開発が進んだ現在はショッピング、アートの聖地として有名になっており、「80年代に3000万円で買った部屋が、今売りに出すと10億円になっていたりしますね」と述べると、スタジオからは驚きの声が上がっていた。