¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û½©¹Í¥¿Í¡¡ÁáÄ«¤«¤é£±£°»þ´ÖÌÔÎý½¬¤â¡Ö»³Àî¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌÈ±Ö¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î½©¹Í¥¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬¥ª¥Õ¤ÎÌÔÎý½¬¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÂÎÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£µÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î£²Æü¡¢ÁáÄ«¤Î¥¢¡¼¥ê¡¼¥ï¡¼¥¯¤«¤é»ÏÆ°¡£Í¼Êý£¶»þ¤Þ¤Ç¸Ä¿ÍÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìó£±£°»þ´Ö¤ß¤Ã¤Á¤êÎý½¬¤ËÎå¤ó¤À¡£
¡¡Á´ÂÎÎý½¬¸å¤Ë¤ÏÍ½Äê¤Î£²£°Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ë£³£°Ê¬´Ö¤ÎÆÃÂÇ¤ò´º¹Ô¡£¥µ¥¯±Û¤¨¤òÏ¢È¯¤·¡¢¸«¼é¤Ã¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥ª¥Õ¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Á´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÂÇµåÂ®ÅÙ¤ÈÈôµ÷Î¥¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ò¤ÈÅß±Û¤¨¤ÆÊÑËÆ¤·¤¿»Ñ¤òÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Æü¤¬Êë¤ì¤¿Îý½¬¸å¡¢°ú¤ÍÈ¤²¤ë½©¹¤ËÈèÏ«´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡Ö»³Àî¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌÈ±Ö¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¥ª¥Õ¤ÏºòÇ¯£±£±·î¤«¤é»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»Ö´ê»²²Ã¡£»³Àî¤¬¡ÖËÍ¤ÎÎý½¬¤Ï¸¶»ÏÅª¡×¤È¸ì¤ë²á¹ó¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÏ¢Æü¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö»³Àî¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯µ¢¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀ¸ÌÜ¤ÎÅÎ±¿Æ°¸ø±à¤Î³«¾ì»þ´Ö¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢µ¢Ï©¤Ë½¢¤¤¤¿¡£