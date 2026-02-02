元BE:FIRST三山凌輝、RYOKI MIYAMAとしてソロアーティスト活動開始 シングル曲リリースを予告
【モデルプレス＝2026/02/02】ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のメンバーとして活動していたRYOKI（リョウキ／三山凌輝）が2月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。アーティスト・RYOKI MIYAMAとして活動を開始することを発表した。
【写真】三山凌輝と真剣交際していた人気YouTuber・Rちゃんとは？
RYOKIは「Artist『RYOKI MIYAMA』 始動」「1st Digital single coming soon...」と投稿。新たなアーティスト写真と、アーティストロゴも公開されている。
また、同投稿の1時間後には、3月15日に開催される「AGESTOCK2026 in 国立代々木競技場 第一体育館」に出演することを発表した。（modelpress編集部）
RYOKIは「週刊文春」（文藝春秋）にて人気YouTuber・Rちゃんとの婚約を巡るトラブルが報道されたことを受け、7月5日のWorld Tour シンガポール公演をもってBE:FIRSTとしての活動を休止し、所属事務所「Flash Up etoile」からの独立を発表。11月8日、グループからの脱退を伝えた。11月28日には新会社「株式会社Star Of Wonder.」を設立した。
【Not Sponsored 記事】
【写真】三山凌輝と真剣交際していた人気YouTuber・Rちゃんとは？
◆RYOKI、アーティスト活動再開
RYOKIは「Artist『RYOKI MIYAMA』 始動」「1st Digital single coming soon...」と投稿。新たなアーティスト写真と、アーティストロゴも公開されている。
◆「RYOKI（三山凌輝）、BE:FIRST脱退を発表
RYOKIは「週刊文春」（文藝春秋）にて人気YouTuber・Rちゃんとの婚約を巡るトラブルが報道されたことを受け、7月5日のWorld Tour シンガポール公演をもってBE:FIRSTとしての活動を休止し、所属事務所「Flash Up etoile」からの独立を発表。11月8日、グループからの脱退を伝えた。11月28日には新会社「株式会社Star Of Wonder.」を設立した。
【Not Sponsored 記事】