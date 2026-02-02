『プラダを着た悪魔２』メリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、エミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチ集合の最新予告解禁！
映画『プラダを着た悪魔』の続編『プラダを着た悪魔２』より、メリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、エミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチのその後が垣間見える予告編が解禁された。
【動画】ミランダ（メリル・ストリープ）の“悪魔ぶり”も健在？ 『プラダを着た悪魔２』最新予告
時代を席巻した“働く女性のバイブル”『プラダを着た悪魔』（2006）。誰もが憧れるファッション業界のトップ誌「ランウェイ」で働くこととなったアンドレアが、厳しく完璧主義なカリスマ編集長・ミランダのもとで奮闘する日々を鮮やかに描き出した。
どのシーンを切り取っても目を奪われてしまうほどファッショナブルな世界観から、誰もが共感し応援したくなるアンドレアの成長ストーリーまで、人生の煌めきが詰まった同作は、世界中の女性たちの憧れの存在に。劇場公開から長い期間を経た今なお、“オシャレと仕事のモチベーション”として、多くの観客たちに大きなパワーを与え続けている。そして、その続編がアップグレードして帰ってくる。
前作『プラダを着た悪魔』のラストシーンから時は流れ―あれからアンディとミランダはそれぞれどんな道を歩んだのか？ ミランダ（メリル・ストリープ）、アンディ（アン・ハサウェイ）、エミリー（エミリー・ブラント）、ナイジェル（スタンリー・トゥッチ）ら、かつて観客たちを虜にしたキャラクターたちが時を経て再び集い、『プラダを着た悪魔』の“その後”が描かれる待望の予告編映像が解禁。
自信とたくましさを兼ね備え、「ランウェイ」編集部を久しぶりに尋ねるアンディ。ファッション界の頂点に君臨し続け、シャープでエレガントなルックスにより一層の磨きのかかったミランダとナイジェルの名コンビも健在ながら、ミランダはあの頃を思い出させる怪訝な顔でアンディを見つめ、「失礼、この人は？ 私も知ってる？」と、”毒舌っぷり”にも磨きがかかった鋭い一発をいきなり浴びせるのだった―。
そんな展開で始まる予告編映像は、かつてのように世界を飛び回るミランダへ同行しながら、アンディが忙しく奔走する仕事ぶりを写しだす。そして、後半にはかつてアンディの先輩として、ミランダのアシスタントを務めていたエミリーの姿が。アンディを見つけると「幻覚をみているのかしら？」と、こちらも”皮肉”に満ちたワードチョイスに磨きがかかっている。
最後にはミランダ、アンディ、エミリー、ナイジェルら、あの4人が変わらないながらも”アップグレード”したおなじみの面々が顔をそろえた編集会議に観客たちの胸が熱くなること間違いなしの予告編映像が完成した。
2006年の『プラダを着た悪魔』公開の後、俳優としても大きくアップグレードしたキャスト陣。長い年月を経てハリウッドでもゆるぎない存在となった彼らが、全く同じ役柄で戻ってくる。映像の冒頭にナイジェルが語る言葉「『ランウェイ』はただの雑誌じゃない。世界的なアイコンあり、長い旅の果てに私たちを再び結びつける」、それがまさに映画『プラダを着た悪魔』そのものを表しているようだ。
さらに、US版ティザービジュアルも解禁。大きくモノクロに映し出されたミランダ、アンディ、エミリー、ナイジェル。4人の表情に重なるように大きく配置された「2」の文字が、続編の幕開けを告げるかのようなインパクト抜群のスタイリッシュなビジュアルとなっている。
映画『プラダを着た悪魔２』は、5月1日日米同時公開。
