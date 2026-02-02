キンプリ、最新曲「Waltz for Lily」初披露＆「Theater」をおかわりライブ 『CDTVライブ！ライブ！』2.16放送
2月16日19時放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）より、番組を彩る出演アーティストと歌唱曲ラインアップが発表された。
【動画】『鬼の花嫁』主題歌はKing ＆ Prince
King ＆ Princeは永瀬廉がダブル主演を務める映画の主題歌「Waltz for Lily」をフルサイズでテレビ初披露するほか、多くの人気アーティスト・俳優たちとのTikTokコラボが話題を呼んでいる「Theater」をおかわりライブ。
中島健人は最新曲を届ける。一夜限りのパフォーマンスに期待したい。
なにわ男子はデビュー5周年イヤーの幕開けを飾る最新シングル曲「HARD WORK」、Aぇ! groupは、立ち止まりそうな瞬間にもう一度前を向く勇気をくれる応援歌「Again」、＝LOVEは最新曲をそれぞれフルサイズテレビ初披露する。
HANAは、人気アニメ主題歌でストレートな応援ソングとして話題の「Cold Night」、超ときめき宣伝部は「画面越しのエンジェル」をそれぞれフルサイズライブ。
アンジェラ・アキは最新アルバム「SHADOW WORK」から「Pledge」をテレビ初披露するほか、卒業ソングとして幅広い世代から愛される名曲「手紙 〜拝啓 十五の君へ〜」をフルサイズで届ける。
現在放送中の中村倫也主演による金曜ドラマ『DREAM STAGE』から誕生し、グローバルデビューを目指す7人組ボーイズグループ・NAZE（ネイズ）が初登場。ドラマ主題歌「BABYBOO」を一夜限りの熱いステージで魅せる。
さらに、「踊ってみた企画」では、Snow Manの「カリスマックス」をLDH選抜メンバーが激アツパフォーマンス。
■出演アーティスト・楽曲（※50音順）
アンジェラ・アキ「Pledge」「手紙 〜拝啓 十五の君へ〜」
＝LOVE
Aぇ! group「Again」
King ＆ Prince「Waltz for Lily」「Theater」
超ときめき宣伝部「画面越しのエンジェル」
中島健人
なにわ男子「HARD WORK」
NAZE「BABYBOO」
HANA「Cold Night」
【踊ってみた企画】
LDH選抜「カリスマックス」（Snow Man）
『CDTVライブ！ライブ！』は、TBS系にて2月16日19時放送。
