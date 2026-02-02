【40・50代】「白髪増えてきた（泣）」→ 伸びてもオシャレにごまかす♡「ハイライトボブ」

白髪が気になり始めた今こそ注目したいのが、ハイライトを効かせたボブスタイル。ベースカラーと明度差をつくることで、白髪を自然にぼかしながら立体感や動きをプラスできます。染め直しの頻度を抑えやすく、伸びてきても境目が目立ちにくいのも魅力。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、雰囲気の異なるハイライトボブを厳選してご紹介します。

スクエアシルエットが映えるハイライトボブ

スクエアシルエットの切りっぱなしボブ。毛先をほんのり外に逃がすことで、フォルムに抜け感をプラス。ベースは地毛そのままを活かし、明るめのハイライトを重ねることでコントラストを効かせています。地毛ベースなので、根本が伸びても白髪はハイライトと自然になじんでくれるのも嬉しいポイントです。

グラデーションで奥行きをつくるレイヤーボブ

根元は暗めに落ち着かせつつ、毛先に向かってグレージュへとつながるグラデーションカラー。そこにベージュ系ハイライトを重ね、奥行きのあるカラーデザインに仕上げています。表面は毛束をつまむように内へ動きをつけ、ベースは外へ流すことで軽やかな印象に。レイヤーを入れることで重さが分散され、明るめカラーでも膨らんで見えにくいのがポイントです。

ベージュハイライトボブで、ヘルシーな印象に

ピンク味を含んだベージュカラーに、ハイライトを重ねたボブスタイル。無造作な質感を意識したスタイリングで、こなれ感が漂います。ベースは外ハネにセットして、今っぽさもプラス。色と動きの両方で軽さを出しているため、ラフでも表情が単調になりにくい仕上がりです。

パーマで立体感をつくるハイライトボブ

ハイライトを効かせたウルフパーマ。ランダムなカールが重なり、ハイライトの筋感がより立体的に見えるのが特徴です。明るさと動きが加わることで、白髪も自然となじみやすい印象に。直線的になりがちなボブとは違い、軽やかで元気な雰囲気を演出できます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shoki______hair様、@dimo_and_kazuma様、@acco.mama様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里