locofrank、ツアー＜Resound＞ファイナルシリーズのゲストにBRAHMAN、dustbox、ENTH、SHANK、OAT
locofrankがアルバム『Resound』のリリースツアーを2025年10月から開催中だ。同ツアー“FINAL series”のゲストアーティストが発表となった。
3月6日の大阪GORILLA HALLにdustboxとENTH、3月19日の仙台RENSAにBRAHMAN、4月7日の渋谷Spotify O-EASTにOVER ARM THROWとSHANKを迎えて行われる。
チケットのIKINONE先行は2月5日まで。e+プレオーダーは2月8日から2月15日まで。一般発売は2月21日から。
■＜locofrank Resound TOUR FINAL Series＞
3月06日(金) 大阪 GORILLA HALL
ゲスト：dustbox / ENTH
3月19日(木) 宮城・仙台 RENSA
ゲスト：BRAHMAN
4月07日(火) 東京・渋谷 Spotify O-EAST
ゲスト：OVER ARM THROW / SHANK
■＜locofrank Resound TOUR＞
※終了した公演は割愛
2月08日(日) 愛知・名古屋 HUCK FINN
ゲスト：ONIONRING
2月10日(火) 茨城・水戸LIGHT HOUSE
ゲスト：FRONTIER BACKYARD
2月13日(金) 東京・下北沢SHELTER
ゲスト：STOMPIN’BIRD
2月19日(木) 兵庫・神戸 太陽と虎
ゲスト：THE SKIPPERS / KNOCK OUT MONKEY
2月20日(金) 滋賀 B-FLAT
ゲスト：Danablu / THE CHORIZO VIBES
2月24日(火) 福岡 CB
ゲスト：SIX LOUNGE
2月25日(水) 熊本 DJANGO
ゲスト：SIX LOUNGE
2月27日(金) 鹿児島 SR HALL
ゲスト：THE FOREVER YOUNG
2月28日(土) 大分 SPOT
ゲスト：THE FOREVER YOUNG
