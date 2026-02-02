locofrankがアルバム『Resound』のリリースツアーを2025年10月から開催中だ。同ツアー“FINAL series”のゲストアーティストが発表となった。

3月6日の大阪GORILLA HALLにdustboxとENTH、3月19日の仙台RENSAにBRAHMAN、4月7日の渋谷Spotify O-EASTにOVER ARM THROWとSHANKを迎えて行われる。

チケットのIKINONE先行は2月5日まで。e+プレオーダーは2月8日から2月15日まで。一般発売は2月21日から。　

　

■＜locofrank Resound TOUR FINAL Series＞
3月06日(金)　大阪 GORILLA HALL
　ゲスト：dustbox / ENTH
3月19日(木)　宮城・仙台 RENSA
　ゲスト：BRAHMAN
4月07日(火)　東京・渋谷 Spotify O-EAST
　ゲスト：OVER ARM THROW / SHANK

　

■＜locofrank Resound TOUR＞
※終了した公演は割愛
2月08日(日)　愛知・名古屋 HUCK FINN
　ゲスト：ONIONRING
2月10日(火)　茨城・水戸LIGHT HOUSE
　ゲスト：FRONTIER BACKYARD
2月13日(金)　東京・下北沢SHELTER
　ゲスト：STOMPIN’BIRD
2月19日(木)　兵庫・神戸 太陽と虎
　ゲスト：THE SKIPPERS / KNOCK OUT MONKEY
2月20日(金)　滋賀 B-FLAT
　ゲスト：Danablu / THE CHORIZO VIBES
2月24日(火)　福岡 CB
　ゲスト：SIX LOUNGE
2月25日(水)　熊本 DJANGO
　ゲスト：SIX LOUNGE
2月27日(金)　鹿児島 SR HALL
　ゲスト：THE FOREVER YOUNG
2月28日(土)　大分 SPOT
　ゲスト：THE FOREVER YOUNG

　

