ノルウェーの“逸材”がマンCに復帰…MFニーパン、シーズン後半戦はペップの下でプレー
マンチェスター・シティは2日、ミドルスブラ（イングランド2部）へレンタル移籍していたノルウェー代表MFスヴェレ・ニーパンのクラブ復帰を発表した。シーズン後半戦は背番号「41」をつけることが明かされている。
2006年12月19日生まれのニーパンは現在19歳。母国の名門ローゼンボリの下部組織出身で、2023年と2024年には2年連続でエリテセリエン（ノルウェー1部）の年間最優秀若手選手賞を受賞。昨夏にはアーセナルやアストン・ヴィラなどもニーパンの獲得に関心を示していたなか、マンチェスター・シティが争奪戦を制した。
そしてマンチェスター・Cは、さらなる試合経験を積ますためニーパンをミドルスブラへ1シーズンの期限付き移籍をさせることを決断。ここまで途中出場が中心ながらも公式戦22試合に出場していた。
そんななか、マンチェスター・Cはニーパンのローンバックを発表。クラブは「今後、マンチェスターに戻り、ジョゼップ・グアルディオラ監督とトップチームのスタッフによる指導を受けることになる」とも伝えており、シーズン後半戦に新たなレンタル先に移ることはないようだ。
2006年12月19日生まれのニーパンは現在19歳。母国の名門ローゼンボリの下部組織出身で、2023年と2024年には2年連続でエリテセリエン（ノルウェー1部）の年間最優秀若手選手賞を受賞。昨夏にはアーセナルやアストン・ヴィラなどもニーパンの獲得に関心を示していたなか、マンチェスター・シティが争奪戦を制した。
そんななか、マンチェスター・Cはニーパンのローンバックを発表。クラブは「今後、マンチェスターに戻り、ジョゼップ・グアルディオラ監督とトップチームのスタッフによる指導を受けることになる」とも伝えており、シーズン後半戦に新たなレンタル先に移ることはないようだ。