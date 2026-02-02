「彼女とツーショットかよ」向井康二、匂わせショット＆ハッシュタグに「やっちゃってるよ」の声！
Snow Manの向井康二さんは2月2日、自身のInstagramを更新。ある人物とのツーショットを公開し、多くの反響が寄せられました。
【写真】向井康二の匂わせツーショット
コメントでは「隣、女かと思って焦った！！！」「どこの美人さん連れてるの？って思ったら」「おいおい、彼女とツーショットかよ！ と憤慨してたら阿部ちゃんだった笑」「ハッシュタグ『阿部ちゃん可愛い』はもうあべこじやっちゃってるよ」「可愛すぎる！貴重なスノボ姿」「りょーへーくんのお口が可愛い！」「ほんとに尊すぎる」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「どこの美人さん連れてるの？って思ったら」向井さんは「『STARS』」とつづり、2枚の写真と1本の動画を投稿しました。ウィンタースポーツを楽しむ様子です。1枚目ではツーショットを載せており、隣の人物が向井さんに寄りかかるようにして密着。目元はゴーグルで隠れて見えませんが、口元の特徴から、同グループのメンバー・阿部亮平さんであることが分かります。また、向井さんは「#あべちゃんかわいい」のハッシュタグを付けてアピール。
「大好きなお兄と最高だねっ」Instagramでたびたびオフショットやプライベートショットを公開している向井さん。1月29日には「Brothers’ Trip」とつづり、旅館らしき場所で浴衣姿で飲酒するショットを投稿。ファンからは「大好きなお兄と最高だねっ」「たつ兄と濁り酒で乾杯！エエ時間やね」「どんだけ仲良いの」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
