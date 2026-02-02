【ユニクロ】春のお出かけにぴったり「旬バッグ」はデザインも機能性も優秀！ 「旅行にもってくのにめちゃくちゃよさそう」
ユニクロの公式Xは1月31日に投稿を更新。春のお出かけにぴったりなデザインのバッグを紹介しました。
【画像】使いやすいデザインのユニクロのバッグ
コメントでは、「旅行にもってくのにめちゃくちゃよさそう」「すごく可愛い」「シーンごとに使い分けできるの楽しみ」「どれを選ぶか迷っちゃいます」と、注目する声が集まりました。
「シーンや用途に応じて選べるこだわりポイントが満載」「春のお出かけコーデとも相性がよいユニクロの旬バッグをご紹介」「シーンや用途に応じて選べるこだわりポイントが満載」とつづり、2枚の画像を投稿。使いやすいキャンバストートバッグとドローストリングバッグを紹介しました。
コメントでは、「旅行にもってくのにめちゃくちゃよさそう」「すごく可愛い」「シーンごとに使い分けできるの楽しみ」「どれを選ぶか迷っちゃいます」と、注目する声が集まりました。
「春にも活躍する新色も登場」もうすぐやってくる春シーズンに活躍する商品を多数そろえているユニクロ。1月30日には、「春にも活躍する新色も登場」とつづり、「UNIQLO and JW ANDERSON ストレートジーンズ」を紹介しました。2月5日まで特別価格で手に入れることができる同商品、気になる人はチェックしてみては。
(文:All About ニュース編集部)