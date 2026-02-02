2026年2月の運勢ランキング！「カリスマ性がキラリ」恋愛＆対人運1位は？【章月綾乃が占う今月の運勢】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。今月はどんなラッキーがあなたを待っているでしょう？ 西洋占星術を手掛かりに、「恋愛＆対人運」のTOP3をひも解いていきましょう。
3位：やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）【全体運】
優先順位がハッキリしてきそう。
あなたにとって、守るべきもの、達成するべきテーマが明確になっていくでしょう。それを人生の中心に据えて、他は潔く切ってみて。すると、グッと生きやすくなるはず。
【仕事＆金運】
お金への意識が変わって、貯蓄体質に変わっていくでしょう。
すでに満足がいく金額を貯めているなら、使うための貯金を始めましょう。旅行や憧れの品を買うための資金作りがオススメです。
仕事は、初心に戻って。学び直しも有効です。
【恋愛＆対人運】
人に恵まれて、自分のチーム、ホームと呼べる関係が築けそう。
気の合うメンバーを集めてユニットやグループを結成するのもオススメです。同じ目標を持って協力し合い、大きなミッションを実現させましょう。
面倒見のいい先輩や上司にも恵まれそう。年上の人の助言に耳を傾けて。
恋愛は、友達モードで進展しそう。わざと色気抜きでサバサバ接すると、なんでも話せる関係になれるはず。カップルは、家族や親友に引き合わせるチャンス。結婚話も動きそう。
【リセット＆リベンジ運】
住居を見直すチャンス。
リフォームをかける、模様替えをする、思い切って購入する、売ってしまう、いずれもツキを呼びます。
自宅は、心地よく、快適に整えて。不用品を処分する、最新の家電を買うなど、クオリティーオブライフを高めて。
2位：おとめ座（8月23日〜9月22日生まれ）【全体運】
毎度おなじみの水星の逆行が始まるため、月末は運気が乱れます。
やるべきことは前倒しでさくさく進めていき、持ち越さないのが運を落とさない賢い生き方に。計画性を持って行動すると、思い通りに過ごせるはず。連絡はマメに入れて。
【仕事＆金運】
プロの技を披露できそう。
やるからには完璧を目指すと、「さすが」「すごい」と称賛されるでしょう。書類整理、各種届出などの事務作業は貯めないこと。
金運は、節約モード。使わずに済んだお金を貯めていくと、意外なほど残せそう。
【恋愛＆対人運】
シンプルなコミュニケーションを楽しめるようになるでしょう。
互いに気心が知れるようになり、遠慮や忖度（そんたく）なしで付き合えそう。呼び方をラフに変えてみたり、わざとタメ口を織り交ぜてみたりすると、フレンドリーな関係に移行していくでしょう。
また、仕事仲間がプライベートな友達になるなど、うれしい変化もありそう。
恋愛は、障害が消えていきます。片思いしていた相手を振り向かせる、一歩踏み込んで本命の座を狙うなど、アクションを起こして。一方、関係解消も悪くなさそう。すぐに次が来ます。
【リセット＆リベンジ運】
無礼者を返り討ちにしましょう。
あなたの優しさに付け込んでくる人には、ピシッと言って。「できません」「イヤです」と明確なノーを突き付けましょう。
意志表示の後に食い下がられたら、第三者を立てて。いい人キャンペーンは終了でよし！
1位：さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）【全体運】
運気は上昇中。細かい変更や差し替えは発生しそうですが、ほぼ予定通りに話が進んでいくでしょう。
特に後半は、スポーツや趣味、習い事など、ずっと続けたい何かと出会えそう。やったことがないことにも、どんどんチャレンジを。
【仕事＆金運】
区切りよく進めていきましょう。
割り込みや横やりが入りやすい運気ですが、中途半端なところで止めると、全部やり直しになる恐れが。まとめながら進めていくことで、ロスを防げるはず。
金運は貯めるチャンス。備えあれば、憂いなしです。
【恋愛＆対人運】
カリスマ性がキラリ！
不思議な説得力、存在感が高まって、あちこちから支持を得そう。あなたのやり方やスタイルをまねされたり、アドバイスや意見に従ってラッキーをつかむ人が現れたりするでしょう。
インフルエンサー的にもてはやされ、配信が収益につながる可能性も高いでしょう。
恋愛は、過去の呪縛から逃れられるでしょう。ずっと忘れられなかった元恋人の存在が薄らいでいくなど、大きな変化が起こります。幸せになれる出会いもありそう。デートは、冬の遊園地へ。
【リセット＆リベンジ運】
ダイエットチャンス。
「摂取カロリーと消費カロリーの差が今のあなた」という基本を押さえていくと、頑張りが利くでしょう。パートナーや親友、仲のいい同僚など、一緒に励める仲間を作ると脱落を防げます。
再挑戦をするなら、14日に！
(文:章月 綾乃（占いガイド）)