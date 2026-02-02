元カリスマホストでタレントの城咲仁さんは2月2日、自身のInstagramを更新。美人な妻のマタニティフォトを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：城咲仁さん公式Instagramより）

元カリスマホストでタレントの城咲仁さんは2月2日、自身のInstagramを更新。マタニティフォトを公開しました。

【写真】城咲仁の妻のマタニティフォト

「ご自愛くださいね　お幸せに」

「お気に入りにマタニティフォト！」と題し、妻の大きなおなかが目立つマタニティフォトを1枚公開した城咲さん。床に横たわる妻と、その背後で花束を持ち笑顔を見せている城咲さんはとてもうれしそうです。さらに妻のおなかに足を載せている愛犬の姿も。

城咲さんは、「ジンチカベイビー、、、そろそろかな？　こんなに幸せな人生のシーンをありがとう御座います　皆様のおかげです　いよいよパパか、、、笑」ともつづりました。

コメントでは、「素敵なフォト　サブレちゃんも可愛い」「又1人家族が増え、賑やかになりますね」「最高」「ご自愛くださいね　お幸せに」「もうすぐだぁ！！！！」などの声が上がっています。

「ジンチカベイビーまもなく！」

1月31日には「ジンチカベイビーまもなく！」「過去の載せる予定のなかった動画をのせよう！」とつづっていた城咲さん。夫婦で仲良く踊る姿です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)