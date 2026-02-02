RYOKI MIYAMA（三山凌輝）『AGESTOCK2026』に出演決定 アーティストとしての活動再開を発表
アーティストとしての活動を再開することを発表したRYOKI MIYAMA（三山凌輝）が、3月15日に開催される音楽イベント『AGESTOCK2026 in 国立代々木競技場 第一体育館』に出演することが決定した。
【写真】ロゴも公開！ソロ歌手として始動することを報告した三山凌輝
同イベントは、昨年度に続き、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて、アリーナライブが行われる。第一弾出演アーティストとして、CANDY TUNE、CUTIE STREET、SWEET STEADY、Hump Backが、第二弾出演アーティストとして、WILD BLUEが既に発表されている。
弾けるKAWAII、熱いバンドサウンド、力強い躍動、そして圧倒的な表現力が生み出す存在感。多彩な輝きをもつアーティストたちの熱量がぶつかり合い、一夜限りの最高のステージを展開する。
RYOKI MIYAMAは1999年4月26日生まれ、愛知県出身。BE:FIRSTのメンバー・RYOKIとして2025年まで活動し、2026年2月より新名義でアーティスト活動を本格始動させた。俳優・三山凌輝としても活躍しており、ドラマ『イグナイト ―法の無法者―』（TBS）、NHK連続テレビ小説『虎に翼』、『生理のおじさんとその娘』、『往生際の意味を知れ！』（MBS・TBS）などに出演。映画では『HiGH&LOW THE WORST X』（2022年）や、主演作『誰よりもつよく抱きしめて』（2025年）などで存在感を示してきた。
