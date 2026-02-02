【ビリンゲン（独）＝福井浩介】ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプは１日、ドイツのビリンゲンで男女ともミラノ・コルティナ五輪前の全日程が終了した。

女子個人第２４戦（ＨＳ１４７メートル、Ｋ点１３０メートル）は丸山希（北野建設）が１３８メートル５０を２回そろえて２位、男子個人第２０戦では二階堂蓮（日本ビール）が１４２メートル、１５２メートル５０を飛んで２戦連続の２位と好調を維持。女子の高梨沙羅（クラレ）は１０位、男子の小林陵侑（チームＲＯＹ）は１８位だったが、本番に向けて意欲を見せた。

丸山は五輪前最後のＷ杯を２位で締めくくった。前日の３位に続く表彰台に「ここに来て２日間、自分のやりたいことができて安心してます」とホッとした様子。札幌での前大会で１２位と今季初めてトップ１０を逃したが、すぐに本調子を取り戻した。

前日同様、１日も不規則な風に動じることなくＫ点越えの飛躍を２回続けた。１月半ばからこの日まで４会場を転戦する過密日程。日本大会ではやや疲労もあったというが、「最後はいい状態でオリンピックに入れそう」と充実の表情を見せた。

直後に行われた男子では二階堂が続いた。２回目に１５２メートル５０のビッグジャンプを披露し、前日に続く２位に入った。元々あった爆発力に安定感も備わり、表彰台の常連に成長。「今まで以上に自分の実力を世に知らしめた大会になった」と言葉も力強い。

日本勢は当初、ビリンゲン大会に五輪代表を派遣しない方針だった。だが、Ｗ杯総合優勝の可能性が残る中で丸山、二階堂らが希望して出場。五輪未経験ながらメダル有力候補でもある２人が、海外トップ選手が集う直前大会で自信を得たのは収穫だった。

一方、課題を残したのは高梨と小林陵。高梨はこの２戦で１２位と１０位、小林陵は１日に今季初めてトップ１０に入れなかった。「自分のやるべきことに集中して、最後まで向き合っていけたら」と高梨。残り１週間、豊富な経験で状態を上げることに期待したい。