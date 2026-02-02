冬型の気圧配置の影響により、北海道や青森県など広範囲で、１日から２日にかけて大雪に見舞われた。

総務省消防庁によると、１月２０日以降の雪などによる死者は１道７県計２７人を確認。記録的な積雪となった青森市では、陸上自衛隊による災害派遣が始まった。

同庁の発表では、２日午後１時半現在の死者２７人の内訳は新潟県１２人、秋田県６人、北海道３人、青森県２人、岩手、山形、長野、島根の４県が各１人。重傷者は１府７県で計１０１人に上った。

青森地方気象台によると、青森市中心部では、１日に積雪の深さが４０年ぶりに１８０センチを超えた。青森県は、大雪では２０１２年以来となる災害派遣を要請。隊員らは２日、高齢者世帯の屋根の雪下ろし作業を行った。

同市孫内地区では隊員２人が民家の屋根の上で、ショベルなどを使って雪を下ろした。住人（８８）は「雪の重みで屋根がゆがみ、窓が開かなくなった。来てくれて助かる」と胸をなで下ろしていた。

秋田県でも、２日午後４時までの最大の積雪が北秋田市阿仁合で１７０センチ、鹿角市中心部で観測史上最大の１４６センチを記録した。新潟県は２日、今後の被害が懸念されるとして豪雪災害対策本部を設置。小千谷市と魚沼市に災害救助法を適用すると発表し、両市での屋根の雪下ろし費用などを国と県で負担する。

冬型の気圧配置は３日以降に緩む見通し。気象庁は雪崩や除雪作業中の事故に注意を呼びかけている。