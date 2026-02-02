RYOKI MIYAMA（三山凌輝）「AGESTOCK2026」出演決定 アーティスト活動再開後初ステージ
【モデルプレス＝2026/02/02】RYOKI MIYAMA（三山凌輝）が、2026年3月15日に開催される「AGESTOCK2026 in 国立代々木競技場 第一体育館」に出演することが決定した。
【写真】三山凌輝と真剣交際していた人気YouTuber・Rちゃんとは？
2026年2月2日にアーティストとしての活動を再開することを発表したRYOKI MIYAMAの出演が決定した。エネルギッシュなステージングを武器に、会場を一瞬で支配する。なお、第1弾出演アーティストとして、CANDY TUNE、CUTIE STREET、SWEET STEADY、Hump Backが、第2弾出演アーティストとして、WILD BLUEが既に発表されている。
弾けるKAWAII、熱いバンドサウンド、力強い躍動、そして圧倒的な表現力が生み出す存在感。多彩な輝きをもつアーティストたちの熱量がぶつかり合い、一夜限りの最高のステージを展開する。（modelpress編集部）
・AGESTOCK2026 in 国立代々木競技場 第一体育館
・2026年3月15日
・開場：17：30（予定）／開演：18：30（予定）／終演：21：30（予定）
・国立代々木競技場 第一体育館
・出演：CANDY TUNE／CUTIE STREET／SWEET STEADY／Hump Back／WILD BLUE／RYOKI MIYAMA
【Not Sponsored 記事】
◆RYOKI MIYAMA「AGESTOCK2026」出演決定
◆「AGESTOCK2026」開催概要
