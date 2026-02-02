昼→夜のスイッチに最適♡ スリット調整できる「ペンシルスカート」のイマドキ活用術

夜の予定も、いつものデイリーコーデも、1着でカバーできるアイテムが知りたいコ、集まって！今回は、Ray㋲・村瀬紗英ともに、スリットが調整できる「ペンシルスカート」の着回しテクをご紹介します。スタイルアップも叶うから、急なお誘いだって怖いものナシ♡

スリット調整な【女みペンシルスカート】 スリットが調整できるジップスカートは、まさに昼→夜のスイッチにもってこい！スタイルアップを叶えるペンシルスカートは24時間、あなたの味方♡

着回すアイテムはこちら♡ 【Lumier】フロントジップペンシルスカート 大きな花柄でオトナなムードに。 フロントジップペンシルスカート 7,590円／Lumier

Cordinate 【Day】カジュアル気分の日はミルキーなラテカラーで根アカなキャラをアピ♡ カジュアルもラテカラーでこなれ見え。 スカートは着回し。スエードシャツ 16,500円／COCO DEAL（ココディール）白パーカ 11,000円／JILL by JILL STUART ルミネエスト新宿店 イヤリング 5,400円／アビステ バッグ 21,560円／CHIRISTINE PROJECT（HANA KOREA）ブーツ 9,800円／オリエンタルトラフィック（ダブルエー）

Cordinate 【Night】クールなのにどこか個性的なキレイめスタイルでナイトアウト 歩くとチラッと肌が見えるスリットでメンズの視線をクギヅケに。ブーツで露出度をセーブすることで色気もありつつ、しゃれた仕上がりに。 スカートは着回し。シャーリングカットソー 7,920円、カバーブーツ 19,910円／ともにRANDA ブルーミニバッグ 20,460円／CHIRISTINEPROJECT（HANA KOREA）ビジューつきベレー帽 1,650円／ラティス 撮影／熊木優（io・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／村瀬紗英（本誌専属）

村瀬紗英

Ray編集部 副編集長 小田和希子