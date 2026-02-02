昼→夜のスイッチに最適♡ スリット調整できる「ペンシルスカート」のイマドキ活用術
夜の予定も、いつものデイリーコーデも、1着でカバーできるアイテムが知りたいコ、集まって！今回は、Ray㋲・村瀬紗英ともに、スリットが調整できる「ペンシルスカート」の着回しテクをご紹介します。スタイルアップも叶うから、急なお誘いだって怖いものナシ♡
スリット調整な【女みペンシルスカート】
スリットが調整できるジップスカートは、まさに昼→夜のスイッチにもってこい！スタイルアップを叶えるペンシルスカートは24時間、あなたの味方♡
着回すアイテムはこちら♡
【Lumier】フロントジップペンシルスカート
大きな花柄でオトナなムードに。
Cordinate 【Day】カジュアル気分の日はミルキーなラテカラーで根アカなキャラをアピ♡
カジュアルもラテカラーでこなれ見え。
Cordinate 【Night】クールなのにどこか個性的なキレイめスタイルでナイトアウト
歩くとチラッと肌が見えるスリットでメンズの視線をクギヅケに。ブーツで露出度をセーブすることで色気もありつつ、しゃれた仕上がりに。
撮影／熊木優（io・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／村瀬紗英（本誌専属）
村瀬紗英
Ray編集部 副編集長 小田和希子