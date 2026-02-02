高知競馬場で２月２日に行われた９Ｒ・一発逆転ファイナルレース（ダート１４００メートル）で、レース名と同じ馬名で注目を集めていたイッパツギャクテン（牡５歳、高知・中西達也厩舎、父ベストウォーリア）は１２頭立ての９着に敗れた。

岡遼太郎騎手とのコンビで６番人気。スタートで後手に回り、中団のポジションで最後の直線を迎えたが、追い込むことはできなかった。

ＳＮＳでは「イッパツギャクテンならず」「イッパツギャクテン来なかった」「イッパツギャクテン出来なかったか、残念！また会おうね！」「一発逆転とはならず馬群に沈んだ・・・」「名前の通りには行かず・・・」などのコメントが寄せられていた。

一発逆転ファイナルレースとは高知競馬の名物レースで、記者選抜により近走で勝っていない馬同士の対決で一発逆転勝利を目指す。イッパツギャクテンは昨秋、船橋競馬から高知に移籍し、近３戦は５、４、１０着で今回のレースに臨んでいた。

１着は５番人気のリライトヒストリー、２着は４番人気のエースオーディン、３着は８番人気のハンドレインジ。２つの式別で万馬券となり、３連複１万３４６０円、３連単は８万９４１０円だった。