今月8日に投開票される衆議院選挙。

解散から投開票までわずか16日間の超短期決戦となる中、与野党の党首が相次いで信州に入り、支持を訴えています。



長野県山形村の商業施設で２日午後、開かれた街頭演説会。

自民党の高市早苗総裁が、総理大臣になってから初めて信州に入りました。



自民党 高市早苗総裁

「責任ある積極財政と高市内閣、そして初めて自民党の公約に書かれた、この新しい変革、今までの行き過ぎた緊縮財政ではなくて、しっかりと主要なところに投資をする、成長する日本をつくっていく、そのための変革に力を貸してください。どうぞよろしくお願いします」





■■■自民党と連立を組む日本維新の会。２日正午すぎ、藤田文武共同代表がJR長野駅前を訪れ、支持を訴えました。日本維新の会 藤田文武共同代表「一言でいうと自民党はまあ腰が重たい。大企業みたいなもので、硬直していていろんな取引先、既得権と言われるような支持母体がたくさんあって、そこに引きずられて現状維持、微修正、利害調整は確かにうまい。でもそういう大人の政党で、本来100進めるところを30くらいしか進めないようにする骨抜き。高市さんと共に日本を変えていくこの改革をやるために、高市政権のエンジン、アクセル役は維新の会と自負を持って訴える」■■■対する野党。公示翌日の１月28日、長野県小諸市出身の共産党・田村智子委員長がJR長野駅前を訪れ、支持を訴えました。共産党 田村智子委員長「支持率が高いうちに解散して選挙して、議席の多数を得て、あとは好き勝手にやらせてくれ。こんなことを許すわけにはいきません。どうか高市（首相）自民・維新政権に厳しい審判を下す。そういう選挙にしていこうではありませんか。右へ右へとなびく政治、断固として立ちはだかり、国民のためにぶれずに働く、日本共産党を伸ばしてください。一緒に政治を変えましょう」■■■真冬の超短期決戦。今月8日投開票です。