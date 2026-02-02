マイメロディ×クロミが彩る♡かわいく続くおうちケア習慣

毎日のトレーニングやセルフケアの時間を、もっと前向きで楽しいひとときに。フィットネス・ケアブランド「マイキュット」から、サンリオの人気キャラクター、マイメロディとクロミのコラボレーションモデルが登場します。かわいらしい世界観と実用性を両立したデザインは、大人の女性にも取り入れやすいのが魅力♡自分をいたわる習慣に、そっと寄り添ってくれるアイテムです。

マイメロディ＆クロミの本体デザイン

マイキュット本体は、座って太ももに挟むだけで内転筋を鍛えられるフィットネス器具。

マイメロディモデルは、やさしいサクラピンクカラーをベースに、愛らしさをプラスした大人かわいい仕上がりです。

一方、クロミモデルは、人気のラベンダーパープルカラーにクロミらしい個性を取り入れ、シンプルながらも遊び心を感じさせるデザイン。

毎日使うものだからこそ、気分が上がる見た目にもこだわっています。

OSAJIのオードトワレ新作、記憶を纏う3つの香りが誕生

刺繍が映える専用マイキュットクッション

マイキュットクッションは、本体をセットして使える専用クッションケース。背中や足元など、好みの部位に当ててリラックスタイムにも活躍します。

マイメロディモデルは、イチゴモチーフとともに刺繍で表現され、やさしく温もりのある印象に。

クロミモデルは、ハート刺繍をあしらい、小悪魔的な雰囲気の中に乙女心を感じさせるデザインです。ふんわりとした素材感で、見た目も使い心地も心地よく仕上げられています。

60秒で叶う内転筋ケア習慣

マイキュットは、電源を入れると本体が振動し、その振動を抑え込むことで内転筋にアプローチ。1分間に最大3,400回の振動とバネの抵抗により、普段鍛えにくい筋肉を効率的に刺激します。

1回60秒を繰り返すだけなので、テレビやスマホを見ながらでも続けやすいのがポイント。内転筋を鍛えることで、姿勢の美しさや日常動作の安定にもつながります。

かわいく心地よく、自分時間をアップデート

マイメロディとクロミと一緒なら、トレーニングやケアの時間も自然と前向きに♪かわいさと機能性を兼ね備えたマイキュットは、無理なく続けたい大人の女性にぴったりです。

おうち時間を心地よく彩りながら、自分を大切にする習慣を始めてみてはいかがでしょうか。