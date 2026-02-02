2026年春頃に発売の大型セダンを先行展示！

モーターショーの魅力のひとつは、まだ街を走っていない新型車を、発売前に実車で確認できる点にあります。

カタログや写真だけでは伝わらないサイズ感や質感、デザインの迫力を直接体感できることから、多くのクルマファンにとって貴重な機会となっています。

そうした期待を背負う形で、2026年1月23日から25日まで、大和ハウス プレミストドーム（札幌市豊平区）で「ジャパンモビリティショー札幌2026」が開催されました。

本イベントは、最新の自動車やモビリティ技術を幅広く紹介する総合展示会として開催され、北海道では数少ない大規模なモーターショーとして注目されています。

数ある展示の中で注目の1台として、レクサスの新型「ES」が挙げられます。すでにワールドプレミアや国内向けの発表は行われているものの、北海道の大型イベントで実物を間近に見られる機会は多くありません。

2026年春頃の発売を前に、デザインや室内空間を自分の目で確かめたいという来場者が集まり、ブース周辺は常ににぎわっており、ネット上でも多くの反響が集まっています。

レクサスESは1989年の初代モデル登場以来、ブランドの信頼性と快適性を体現するセダンとして進化を続けてきました。

特に北米市場で高い評価を受け、現在では80以上の国と地域で展開されるグローバルモデルへと成長しています。

そんなESが約7年ぶりにフルモデルチェンジを受け、8代目として生まれ変わったことは、多くの自動車ファンにとって大きなニュースとなりました。

新型ESのエクステリアは、従来のイメージを大きく刷新する先進的なデザインが特徴です。

フロントには新世代のシグネチャーランプを採用し、従来のスピンドルグリルの考え方をボディ全体の造形へと発展させています。

低く構えたワイドなスタンスと相まって、上質さと未来感を同時に印象づける仕上がりです。

サイドビューでは、流れるようなルーフラインと張りのあるボディラインが調和し、セダンらしい優雅さと力強さを両立しています。

リアには一文字タイプのランプが配され、夜間にはブランドロゴが浮かび上がる演出も施されています。

ボディサイズは全長5140mm×全幅1920mm×全高1555-1560mm、ホイールベース2950mmと先代モデルから拡大され、全体的にゆとりのあるプロポーションとなりました。

その恩恵は室内空間にも表れており、特に後席の居住性が大きく向上しています。着座位置の工夫やガラスエリアの拡大、パノラマルーフの設定などにより、開放感のある快適な空間が実現されています。

インテリアはデジタル技術と日本的な美意識を融合させたデザインで、大型ディスプレイを中心とした操作系は視認性と使いやすさを重視した構成です。

必要なときだけ表示される新しいスイッチ類や、自然素材をモチーフにした加飾が、落ち着きと先進性を両立させています。

走行性能の面では、新世代プラットフォームの採用によりボディ剛性と静粛性が高められています。

足回りの改良に加え、後輪操舵システムの導入によって、市街地での取り回しから高速走行まで安定感のある走りを実現しています。

日本仕様では高効率なハイブリッドモデルに加え、バッテリーEVも用意され、環境性能と走行性能を重視した選択肢が広がっています。

先進の運転支援システムも最新世代へと進化し、日常から長距離移動まで安心感を提供します。

会場で新型ESを見た人たちの感想は、ネット上にも数多く投稿されていました。「実物を見ると想像以上に大きくて迫力がある」「デザインがかなり攻めていて新鮮」「後席の広さは高級セダンらしい」「内装の質感が豪華でさすがレクサス」「価格次第では本命になりそう」「セダンの価値を改めて感じた」といった声が見られ、期待と関心の高さが伝わってきます。