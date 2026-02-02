いよいよ6日(金)、『明治安田J1百年構想リーグ』が開幕します。

8シーズンぶりにJ1の舞台で戦う「V・ファーレン長崎」。

長崎市のピーススタジアムで行われた公開練習には、多くのファン、サポーターが詰めかけました。

8シーズンぶりに、J1の舞台に戻った今シーズン。

V・ファーレンは、積極的な補強で10人の新加入選手を迎え入れました。

チームは先月12日から約2週間、沖縄でキャンプを行い、戦術の浸透や連携を強化。

キャンプから戻ってきて初の公開練習となった2日は、1時間ほど軽めのメニューで汗を流しました。

（江川 湧清選手）

「キャンプでいいコミュニケーションも取れましたし、チームとしてもやりたいことを、ちょっとずつ落とし込まれてきている。

ここまでは順調に来ているので、開幕からギアを上げていきたい」

（チアゴ サンタナ選手）

「すごくワクワクしている。

試合当日は家族も来場予定なので、いい試合をしたい。

広島は自分にとって相性がいい相手なので、今回もゴールを決めたい」

（高木 琢也監督）

「ここにきょう来て、今週末試合があるんだなということを少し感じた。気を引き締めるというところまではないが、しっかり準備しなければいけない」

「サンフレッチェ広島」をホームに迎える6日の開幕戦、地域リーグラウンドの第1節は “ピースマッチ” として、午後7時キックオフで行われます。

NIBでは、6日(金)の午後3時50分から

「Vタイムズ・V・ファーレンJ1開幕戦直前スペシャル」と題して、リーグ戦の開幕に合わせた特別番組を放送します。