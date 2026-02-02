投開票まで残り1週間を切った真冬の衆院選。FNNは1月31日・2月1日、選挙戦中盤の情勢を探るため、電話調査を実施しました。



高市首相の人気を背景に、新潟県内も自民党の候補が優位に戦いを進めています。

【新潟1区】

自民の内山航さんが先行。中道の西村智奈美さんが追う展開となっています。参政の小池幸夫さんと共産の中村岳夫さん、維新の伊藤和成さんは支持に広がりを欠いています。





【新潟2区】自民の国定勇人さんが優勢で、中道の菊田真紀子さんが追う展開。参政の平井恵里子さんと維新の金井典子さんは伸び悩んでいます。【新潟3区】自民の斎藤洋明さんがリード。中道の黒岩宇洋さんが追いかける展開となっています。参政の佐久間慶子さんは厳しい戦いです。【新潟4区】自民の鷲尾英一郎さんが優位に立ち、中道の米山隆一さんが巻き返しを図っています。参政の大矢寿乃さんと国民の野村泰暉さんは苦しい戦いです。【新潟5区】自民の高鳥修一さんと中道の梅谷守さんが競り合う展開。参政の高野直行さんは独自の戦いを展開しています。一方、各選挙区で1割ほどがまだ投票先を決めておらず、終盤にかけて情勢が変わる可能性があります。