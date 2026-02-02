¥¨¡¼¥¹È¬Â¼¤È¤Î³Î¼¹¤¬°ì°ø¤«¡¡´ÆÆÄ²òÇ¤¤Î¥Û¡¼¥Ð¥¹»á¡¢ÊÄºÉ´¶¤â
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤¬¡¢¥Û¡¼¥Ð¥¹´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó½ªÎ»¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿°ì°ø¤È¤·¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¥¨¡¼¥¹È¬Â¼ÎÝ¤È¤Î³Î¼¹¤òµó¤²¤ë¡£´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¤ÎÎÏ¤òÂç¤¤¯Äì¾å¤²¤·¤¿¸ùÏ«¼Ô¤À¤¬¡¢ÃË»Ò¤Ïºò²Æ¤Î¥¢¥¸¥¢¡¦¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï8¶¯Æþ¤ê¤òÆ¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ï¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ÇÊÄºÉ´¶¤âÉº¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡È¬Â¼¤È¥Û¡¼¥Ð¥¹´ÆÆÄ¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¹Ô¤°ã¤¤¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¡¢2023Ç¯¤´¤í¤ËµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤Î24Ç¯11·î¤Ë¤ÏÈ¬Â¼¤¬¡ÖÎý½¬¤Î¤ä¤êÊý¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤âÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤È´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤òÈãÈ½¡£ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡NBA¤ÎÌ¾ÌçµåÃÄ¤Ç¼çÎÏ¤òÄ¥¤ëÈ¬Â¼¤Ï¡¢¼ÂÎÏ¤¬ÆÍ½Ð¡£ÂåÉ½¤Ç¤ÏÂå¤¨¤ÎÍø¤«¤Ê¤¤ÀïÎÏ¤À¡£´ÆÆÄ¤È¤Î´Ø·¸½¤Éü¤È¡¢ÂåÉ½³èÆ°Éüµ¢¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤Ãæ¡¢¶¨²ñ¤Ï¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¶¯²½ÂÖÀª¤ÎÊÑ¹¹¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÉð´ï¤Ë¡¢23Ç¯¤ÎWÇÕ¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¤Î3¾¡¤òµó¤²¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤â¶¯¹ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÈÀÜÀï¤ò±é¤¸¤¿ÆüËÜ¡£ºÇ¶á¤Ï¤ä¤ä¹¶·â¤¬Ã±Ä´¤Ê°õ¾Ý¤â¿¡¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶¨²ñ¤Ï¡¢ºÆ½ÐÈ¯¤¹¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤À¡£