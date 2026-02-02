2月16日放送「CDTV」出演者＆楽曲発表 キンプリ・なにわ男子・HANAら
【モデルプレス＝2026/02/02】TBSでは、2月16日よる7時から「CDTVライブ！ライブ！」を放送。このたび、出演アーティストと楽曲が発表された。
King ＆ Princeは永瀬廉がダブル主演を務める映画の主題歌「Waltz for Lily」をフルサイズでテレビ初披露するほか、多くの人気アーティスト・俳優たちとのTikTokコラボが話題を呼んでいる「Theater」をおかわりライブ。中島健人は最新曲を届ける。
なにわ男子はデビュー5周年イヤーの幕開けを飾る最新シングル曲「HARD WORK」、Aぇ! groupは、立ち止まりそうな瞬間にもう一度前を向く勇気をくれる応援歌「Again」、＝LOVEは最新曲をそれぞれフルサイズテレビ初披露。HANAは、人気アニメ主題歌でストレートな応援ソングとして話題の「Cold Night」、超ときめき◆宣伝部（※「◆」は正式には「ハートマーク」）は「画面越しのエンジェル」をそれぞれフルサイズライブする。
アンジェラ・アキは最新アルバム「SHADOW WORK」から「Pledge」をテレビ初披露するほか、卒業ソングとして幅広い世代から愛される名曲「手紙 〜拝啓 十五の君へ〜」をフルサイズで歌唱。現在放送中の、中村倫也主演の金曜ドラマ『DREAM STAGE』から誕生し、グローバルデビューを目指す７人組ボーイズグループ・NAZE（ネイズ）は初登場でドラマ主題歌「BABYBOO」を一夜限りの熱いステージで魅せる。さらに、「踊ってみた企画」ではSnow Manの「カリスマックス」をLDH選抜メンバーがパフォーマンスする。（modelpress編集部）
◆2月16日放送「CDTV」出演アーティスト発表
◆出演アーティスト・楽曲 （※50音順）
