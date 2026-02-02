歌手でタレントの早見優さん（59）が2026年1月29日、自身のインスタグラムを更新。ステージ衣装のオフショットを披露した。

「昨夜のステージルック」

早見さんは、「昨夜のステージルック」といい、ゴールドとブラックの煌びやかなドレス姿と、シアー感のあるネイビーのドレスショットを投稿した。「ゴールド＆ブラックのドレス、そしてシンプルでエレガントなネイビーブルーのドレス」と衣装について説明し、「ステージの灯りの中で、優雅で心地よくいられるジュエリーとともに」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、ゴールドとブラックのデザインが印象的なドレスを着用。階段の前に立ち、少し横を向き、微笑んでいた。2枚目では、美しいデコルテが際立つアップショットを披露していた。

3枚目では、デコルテと腕の部分がシアーデザインになったネイビーのドレスを着用。腰と髪に手を添えて、笑顔をみせていた。4枚目では、扉をバックにした全身ショットを披露していた。

この投稿には、「スタイル抜群」「気品さカッコいいです」「ドレス姿も美しい」「いつまでもお若いですね」「ステキ過ぎます」といったコメントが寄せられていた。