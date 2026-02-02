不安定な相場展開続くも、ロンドン時間は値動き一服、米つなぎ予算の行方待ちに＝ロンドン為替概況



ロンドン市場は、値動きが一服して様子見ムードが広がっている。週明けのマーケットは、円安から円高に振れるなど不安定な展開となっている。高市首相関連の報道で東京朝方に円売りが広がり、ドル円は155円台半ばへと上昇。しかし、先週末の流れを受けて金銀などの貴金属相場や原油相場が一段安となる動きに、リスク警戒的な円高圧力が加わった。ドル円154円台後半へと押し戻されている。ただ、本日の米下院ではつなぎ予算に関する再採決が実施される見込みとなっており、市場はその行方を見守るムードとなっている。売りが先行した欧州株は下げ渋り。一連の英欧製造業PMI確報値はやや上方改定され、対ドルで底堅く推移している。豪ドル/ドルはロンドン朝方までは売りに押されるも、その後は買い戻されている。明日の豪中銀政策金利発表では利上げ観測が優勢になっている。



ドル円は154円台後半での取引。週明けの東京朝方には154.80付近から一時155.51付近まで上昇した。衆院選に関連して与党勢力が過半数を大幅に上回る情勢が伝えられた。また、高市首相が円安を肯定するかのような発言をしたことも材料視されていたようだ。しかし、金や銀などの貴金属相場、原油相場などが一段安となり、株式市場が圧迫されると円高方向に押し戻された。ロンドン朝方には154.55付近まで安値を広げた。欧州株も軟調にスタートしたが、次第に下げ渋り。ドル円も一時155円付近に下げ渋るなど値動きは落ち着いた。足元では先週末NY終値付近で揉み合っており、米つなぎ予算の下院再採決の行方を見守る態勢となってきている。



ユーロドルは1.18台後半での取引。この日は方向感に欠ける振幅が続いている。東京朝方の1.1840付近を安値に、その後の1.1875付近高値とするレンジ内で推移している。先週末のトランプ大統領によるウォーシュ元理事の次期FRB議長指名を受けたドル買いの動きは一巡している。ユーロ円も振幅。東京早朝の183.14付近を安値に、東京午前の184.28付近を高値とするレンジ内で推移。足元ではほぼレンジ半ばとなっている。対ポンドでも特段の方向性を示していない。独仏ユーロ圏などの製造業PMI確報値は、いずれも速報値から上方改定されたが特段の反応は見られず。



ポンドドルは1.37台前半での取引。ロンドン朝方の1.3661付近を安値に、ロンドン序盤の1.3715付近を高値とするレンジで推移。足元では高値圏にとどまっている。ただ、東京市場から売買は交錯しており、強い方向性はみられていない。ポンド円は東京朝方の212.73付近を高値に、ロンドン朝方には211.30付近まで下落した。しかし、その後は金相場や欧州株の下げ渋りとともに212円台前半へと買い戻されている。ユーロポンドは0.8647から0.8674までのレンジでの上下動にとどまっている。英製造業PMI確報値は小幅に上方改定されたが、特段の反応は見られなかった。



minkabu PRESS編集部 松木秀明

