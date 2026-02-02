シンガー・ソングライターの吉田拓郎（７９）がパーソナリティーを務めるニッポン放送のラジオ「オールナイトニッポンＰｒｅｍｉｕｍ」が２日夜、放送された。

拓郎は２０２２年末に音楽活動から一線を退く“引退宣言”を行い、「吉田拓郎のオールナイトニッポンＧＯＬＤ」も同タイミングで卒業。以降も番組の復活特番などにたびたび出演してきた。今回は拓郎が２０１９年以来７年ぶりとなるコンサートを開催するにあたり、拓郎再度からニッポン放送側に「ラジオで発表したいことがある」と逆オファーがあり、詳細を発表する場を設けることになった。

拓郎は番組で引退を改めて否定した上で「どういうわけか分からんけど、僕がこの春は歌う気になってる、ということだけは現実で、事実であります」とコンサートの準備を進めていると明かした。昨秋にＴＨＥ ＡＬＦＥＥの坂崎幸之助とフジテレビのＣＳ番組で共演したが「丸一日かけて収録しまして。６、７時間は歌ってたし、テレビカメラを前にしてずっと撮影されてたんですっげー疲れたんだけど、その時に『俺、元気だなー』とか思って。全然元気だし、歌ってられるし、声も出てるし。キーなんか変えてないし、ギター弾いてんの楽しいじゃん、まだやっぱ元気だと思ったの」とパワーが有り余っていることに気づいたと明かした。