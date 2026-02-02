スバル陸上競技部は２日、豪快なラストスパートを得意として「口町ロケット」の愛称を持つ口町亮（３１）が今季限りで引退することを発表した。引退レースは、青梅マラソン（１５日）の３０キロとなる。

口町は埼玉・川口市出身。２０１３年に市立川口高（現川口市立高）から東洋大に入学。３年時に出雲駅伝４区で学生３大駅伝デビューを果たし、いきなり区間賞を獲得した。３年時の全日本大学駅伝３区でも区間賞。優勝に貢献し、ＭＶＰを獲得した。箱根駅伝は３年時に６区４位。４年時に３区３位と好走した。

１７９センチの長身とダイナミックなフォームが特徴で、人気ドラマにちなんで「口町ロケット」の愛称がつけられた。爆発力のある走りが持ち味で、青学大の原晋監督（５８）も「口町ロケットの勢いはすごい」と恐れた個性派ランナーだ。

１７年に東洋大を卒業し、スバル入社。ニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝）でも活躍。２２年のニューイヤー駅伝では最終７区３位でチーム史上最高の２位に貢献した。スバル陸上部は「長年、駅伝で活躍してくれた口町選手。ラストレース（青梅マラソン）をぜひ現地で見届けてください」と呼びかけている。最後のロケットを青梅路で華々しく打ち上げる。

◆口町 亮（くちまち・りょう）１９９４年７月１１日、埼玉・川口市生まれ。３１歳。川口西中１年から陸上を始める。市立川口高（現川口市立高）３年時に全国高校総体５０００メートル、３０００メートル障害に出場（いずれも予選敗退）。２０１３年に東洋大入学。学生３大駅伝は４回出場。３年時に出雲駅伝４区区間賞、全日本大学駅伝３区区間賞（優勝に貢献し、ＭＶＰ獲得）、箱根駅伝６区４位。４年時に箱根駅伝３区３位。１７年に卒業し、スバル入社。２２年ニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝）では最終７区３位でチーム史上最高の２位に貢献。自己ベスト記録は５０００メートル１３分５３秒５１、１万メートル２８分２２秒８９、ハーフマラソン１時間１分４６秒、マラソン２時間１２分５４秒。１７９センチ、６２キロ。