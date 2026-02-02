レンジもザルも不要！超時短で「豆腐の水切り」ができる裏ワザ

ザルもレンジも不要で豆腐の水切りができる？

豆腐の水切りは豆腐が崩れてしまわないように、じっくりを時間をかけてするレシピが多くあります。またザルやお皿などの調理器具を使ってする場合もありますね。でもキッチンペーパーを使ってしっかりポイントさえおさえれば、手間なく、崩れず、超時短で水切りをすることができるのです。

使う道具はキッチンペーパーだけ！

こちらのレシピで使う道具はキッチンペーパーのみ。また、豆腐が入っていた容器をそのまま活用します。レンジも使わず、本当に道具はこれだけなので洗い物なし。とっても簡単に水切りができます。

簡単水切りのポイント

やさしく豆腐を取り出しキッチンペーパーで包む

豆腐が崩れないよう、取り出すときは慎重に。やさしく取り出してキッチンペーパーにのせます。





よく押し込む

しっかりと水を切るためによく押し込みます。崩れないように豆腐の容器を利用します。





もう1回水切りすると濃厚に

水切りの工程を繰り返すと濃厚な味わいになり、冷奴などにもおすすめです。





つくれぽでも大好評！

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「3回絞って白和えに。すぐにできて本当に助かります」「豆腐の水切りが簡単にできました。ハンバーグの具になりました！」など、時短でできる水切り方法を絶賛する声がたくさん届いています。





時短になって、しかも洗い物不要の豆腐の水切りワザ。冷奴や麻婆豆腐、豆腐ハンバーグなどに、ぜひ試してみてくださいね！