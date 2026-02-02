「オリックス春季キャンプ」（２日、宮崎）

オリックスの主砲・杉本裕太郎外野手（３４）が今キャンプ早々、粋な“メシ外交”を展開中だ。

昨年から難航していた契約はキャンプ直前の１月２８日にようやく更改。その後の会見で自らのチームリーダー像に「僕は飯で引っ張るタイプ。去年とかもいろんな選手を誘ってご飯に行ったが、それは今年も継続してやりたい。ちょっと給料も上がったので、またそれでいっぱい若い子をご飯に連れて行きたい」と堂々、宣言していたが、２月早々から有言実行させているようだ。

「今のところ皆勤、全部行ってます（笑）。出費？昨日は平野さんに連れて行ってもらったり、とかそういうときもある。今まで先輩におごってもらった分、別にそこ（出費）は気にならない」と豪語。今キャンプはまだ始まったばかりで、財布の中身も心配になってくるが、「僕から誘ってます。『行きましょう』みたいに言うってくるのは数人ですね。だから自分から声をかけて。今日は友哉（森）、遼人（渡部）、杉澤とか。その辺に声をかけて（ご飯に）行ってきます！」とまったく意に介さず…“太っ腹”全開の日々を過ごしている。

昨季は１１９試合に出場し、打率・２５１、１６本塁打、５３打点の成績を残し、４年ぶりに規定打席にも到達したラオウ。２日は今キャンプ初のランチ特打を行い、３１スイングで３発の柵越えを放ち「（第１クールは）数を振って（体力を）付ける。後はトレーニングをしっかりやって出力を上げていくのを目標にしていく」と語った。

３年ぶりのＶ奪還はラオウの“メシ外交”が鍵を握っている。