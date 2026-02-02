自分の母親がもしかしたらゴミ屋敷に住んでいるかもしれない…。
そんな驚くべき状況に息子である夫は、完全に尻込み状態。

話し合いの結果…夫婦で義母の住むマンションにアポなし訪問することに。

そこで想像を絶する光景に遭遇することになるとは、
このときは考えもしなかったのです…！

＞＞【まんが】義母の家はゴミ屋敷だった