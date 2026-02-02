TVアニメ『黄泉のツガイ』が、TOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビほかにて、4月4日23時30分より放送されることが決定。あわせてメインPVが公開された。

『鋼の錬金術師』の荒川弘による、シリーズ累計発行部数500万部を突破する同名漫画をTVアニメ化する本作。制作は2003年から2011年にかけて放送・公開されたアニメ『鋼の錬金術師』シリーズと同様、スクウェア・エニックス、アニプレックス、ボンズが手がける。メインスタッフとして、監督を『ストレンヂア -無皇刃譚-』『絶園のテンペスト』などの安藤真裕、キャラクターデザインを『文豪ストレイドッグス』などの新井伸浩、シリーズ構成を『デュラララ!!』『ゴールデンカムイ』などの高木登、音楽を『Re:ゼロから始める異世界生活』『ゴールデンカムイ』などの末廣健一郎がそれぞれ務める。

主要キャストとして、山を熟知し、弓の腕に秀でた狩人の少年・ユルを小野賢章、ユルの双子の妹である眼帯の少女・アサを宮本侑芽、飄々とした親しみやすい行商人・デラを中村悠一、三つ編みとフードが印象的な小柄な少女・ガブちゃんを久野美咲がそれぞれ演じる。

公開されたメインPVでは、“夜と昼を別つ双子”として生まれたユルとアサをめぐり、物語は大きく動き出す。ツガイたちによるバトルアクションが次々と展開され、能力を駆使して戦う姿も。運命に抗おうとする登場人物たちの想いが交錯する中、“新感覚のツガイバトル”が幕を開ける。

あわせて公開されたキービジュアルには、魑魅魍魎蠢くツガイたちに囲まれたユルとアサの姿が描かれている

また、追加メインキャストとして、ユルのツガイとなる右役に小山力也、左役に本田貴子、デラと組んで行動する下界暮らしの女性ハナ役に島袋美由利、ユルを追う男性ジン役に諏訪部順一の出演が決定。

第1クールのオープニングテーマは、Vaundyが歌う「飛ぶ時」、エンディングテーマはyamaが歌う「飛ぼうよ」に決定した。いずれの楽曲も作詞・作曲をVaundyが手がけている。

『鋼の錬金術師』の特別上映と『黄泉のツガイ』先行上映会の日程、上映劇場も発表された。『鋼の錬金術師 シャンバラを征く者』特別上映が3月6日から3月12日まで、『鋼の錬金術師 嘆きの丘（ミロス）の聖なる星』特別上映が3月13日から3月19日まで、TVアニメ『黄泉のツガイ』先行上映＆トークイベントが3月22日に開催される。

コメント小山力也

「よ」呼ばれて飛び出てジャジャーンとな！ ガハハ！ ワシに任せろ！「み」見上げてごらん♪ 黄泉のツガイを♪ ささやかな幸せを祈ってやるぜ！「の」乗ってくれぃ！ カモン！ ハァ～ハァッ！ アニメ化に感謝しようぜぇい！「ツ」月に代わってお仕置きだ！ ガハハ！ だからワシに任せろ！「ガ」ガキの使いやあらへんゾッ！ 眠りから醒めたからには全力で守るぜベイビー！ 「イ」祝え！このアニメの始まりを！ 時空を超えた時の主じゃ！ すべからくワシに任せろ!!

本田貴子

左を務めさせていただきます本田貴子です。役をいただき、左の顔がツルピカっと、目に星が輝く、そんな気持ちです。太古からの生を想像するのは難しいですが、数百年ぶりに解放された左右様を、ずっと見守ってきた宿命の子ユルとアサへの感情を、うまく表現できたら良いなと思っています。アニメ『黄泉のツガイ』皆さま楽しみにしていてください。

島袋美由利

ハナの声を担当させていただきます。島袋美由利です。この文章を打つだけでも、緊張で震え上がってしまうと同時に、身が引き締まる思いです。そう感じてしまうほど、そうそうたる方々が作品を作り上げています。いただいたハナちゃんとのご縁、そして今作に関われる喜びを大事にしながら、マイク前でパワフルでいられるようにがんばります！放送まであと少し。皆様と一緒に、アニメになった『黄泉のツガイ』を楽しんでいけたら嬉しいです。

諏訪部順一

『黄泉のツガイ』における「メガネ枠」、ジンを担当させていただくことになりました。いつもきちんとした身なりで口調も丁寧。紳士的ではありますが目つきは悪い。そんな彼が影森家で担っている役割は……。ジンの魅力をアニメの中でしっかりと表現できるよう努めたいと思います。本作の魅力は多々ありますが、やはり様々な姿、能力を持つツガイを抜きには語れません。ジンのパートナーはチョウチンアンコウのような「愛ちゃん」と「誠くん」。私も契約してほしい。何はともあれ、ご視聴よろしくお願いいたします！

Vaundy

今回、オープニングの「飛ぶ時」、そしてyamaさんに歌っていただいたエンデイングの「飛ぼうよ」の、”ツガイ”なる2曲を書き下ろしました。どちらも大きな「旅立ち」というテーマのもとにふたりの主人公の心情を描く作品にしました。普段より概念的に作品になっているので、それぞれの解釈で自由に楽しんでください。僕は早くアニメが観たくてうずうずしてます。

yama

ずっと、飛ばない理由を探していたのかもしれない。血を分けるような大切な誰かを想い、共に「飛ぼうよ」と声を掛け合う、幼気でも凛とした強さを併せ持つ感情に突き動かされた。ひとたび羽ばたけば、禍々しい現実や墜落の危険が待っていようと構わない。ただ広い空を目指して。この楽曲が思い切り駆け出していくように、優しさを込めて歌いました。Vaundyさんに書き下ろしていただくのは2度目ですが、今回も新たな気付きを与えてくれました。作品とともに楽しんでもらえたら嬉しいです。（文＝リアルサウンド編集部）