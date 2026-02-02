「玄関を開けたら義母がいた」「突然来て帰らない」嫁116人に聞いた義母の“連絡なし突撃訪問”何人が経験？
人気マンガ『義母クエスト 〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜』の、あるひとコマ。
出かけようとして玄関の扉を開けたら、そこにはお義母さんが──突然の訪問に驚きを隠せない嫁「かづ」さん。「家空けますけど…？」と遠まわしに伝えても、折れる様子はありません。
このように、義母が連絡もなく自宅に来て困ってしまったという経験がある方は実際に多いのでしょうか？そんな疑問から、既婚者女性116人にアンケートを実施し、リアルな体験を調査しました。
看護学校に通っていたかづさんが、実習先の病院に入院していた秋彦さんと出会ったのは19歳のときのこと。秋彦さんと幸せな結婚生活を送る予定でしたが、待ち構えていたのはラスボスのような義母でした。
「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」には、20歳になったかづさんの壮絶な結婚生活が描かれています。「役立たず」「嫁は私の言いなりになれ」など、義母の激しい口撃に立ち向かうかづさん。人気ブロガーかづさんの実体験をもとにしたエピソードは、どれも衝撃的。
■こんな経験ある？義母の突撃訪問
「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」には、嫁・かづさんが出かけようとしたときに突然訪問してくる義母「幸代」さんの姿が描かれています。
「帰ってくれませんか」の意味で「銀行と役所に行くので家を空けますけど…？」と伝えますが、義母は引き下がりません。
かづさんが連れていくはずだった赤ちゃんを「見ていてあげる」と半ば無理やり家に入ってきたそうです。慌てて用事を済ませてかづさんが戻ると…なんとシンクの中で食器がぐちゃぐちゃに割れているではありませんか！「あんまり趣味が悪いから全部割っておいたわ」と義母…。
■嫁116人にアンケート！義両親と同居・別居している？
かづさんのように、食器を勝手に割られる…といったことはあまりないかもしれませんが、義両親と別居しているから起こりうる突然の訪問はどうでしょうか。
「嫁」の立場にある方116人を対象にアンケート調査を行い、まずは義両親と同居・別居についてうかがいました。
Q、義両親と同居していますか
・はい・・・・・・5％
・いいえ・・・・・95％
義両親と同居している方の割合は、全体の5％。つまり、多くの方が義母と別居していることになります。今回のかづさんと同じように、突然の訪問エピソードは＜あるある＞なのかもしれません。
■実際に連絡なしでのお義母さんの突然の訪問ってある？
では、義母と同居していない方のうち、突然の訪問を経験したことがある方はどの程度いるのでしょうか。
Q、「連絡なし」でお義母さんに突然訪問された経験はありますか？
・ある・・・・・・15％
・ない・・・・・・85％
連絡なしでの突然の訪問の経験がある方は、全体の15％。約10人に1人は突然の訪問を経験したことになります。多いか少ないか、皆さんはどう感じましたか？
■突撃訪問のエピソードをチェック
アンケートの中から、突撃訪問時のエピソードをご紹介します。
・会社の上司が遊びにきていたときに突然来たので、上司に気を遣わせてしまった。
・子どもと寝てたので、すっぴん・パジャマだった。
・部屋が汚いときに来られて困った。
・おかずを持って来てくれた。
・子どもが体調を崩しているときに、たまたまフルーツや絵本を買ってきてくれた。
子どもが喜んでくれて私もうれしく思った。
・子どもが小さいころに、あやしてくれたり何か持って来てくれたりして助かったこともあった。
アンケートの結果を見ると、突然の訪問に焦ったり困ったりした方もいましたが、おかずを持って来てくれたり、子どもをあやしてくれたりと、突然の訪問を「うれしい」「助かった」と感じた方も多くいる結果に。
■義母の訪問にはうれしいエピソードもたくさん！
義母が訪問してきたときに、すっぴん・パジャマの状態だったり、子どもの寝かしつけ中だったりすると、焦ってしまうことも。
しかし、アンケート結果から、手を貸してくれたりお裾分けしてくれたりする義母もいることが分かりました。善意でいろいろやってくれているときは、ありがたく受け取るのもひとつの手。うまく付き合うことで、円満な嫁姑関係がつくれるかもしれません。
