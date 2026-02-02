次回『CDTVライブ！ライブ！』にKing & Prince、HANAらが出演！ドラマ『DREAM STAGE』から誕生したNAZEも初登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2月16日19時から放送されるTBS『CDTVライブ！ライブ！』の出演アーティスト、歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

アンジェラ・アキ「Pledge」「手紙 ～拝啓 十五の君へ～」

＝LOVE

Aぇ! group「Again」

King & Prince「Waltz for Lily」「Theater」

超ときめき♡宣伝部「画面越しのエンジェル」

中島健人

なにわ男子「HARD WORK」

NAZE「BABYBOO」

HANA「Cold Night」

※アーティスト名五十音順

【踊ってみた企画】

LDH選抜「カリスマックス」（Snow Man）

■King & Princeは「Waltz for Lily」と「Theater」の2曲を披露

King & Princeは永瀬廉がダブル主演を務める映画の主題歌「Waltz for Lily」をフルサイズでテレビ初披露する他、多くの人気アーティスト・俳優たちとのTikTokコラボが話題を呼んでいる「Theater」をおかわりライブ。

中島健人は最新曲を届ける。一夜限りのパフォーマンスに注目だ。

なにわ男子はデビュー5周年イヤーの幕開けを飾る最新シングル曲「HARD WORK」、Aぇ! groupは、立ち止まりそうな瞬間にもう一度前を向く勇気をくれる応援歌「Again」、＝LOVEは最新曲をそれぞれフルサイズテレビ初披露する。

HANAは、人気アニメ主題歌でストレートな応援ソングとして話題の「Cold Night」、超ときめき♡宣伝部は「画面越しのエンジェル」をそれぞれフルサイズライブ。

アンジェラ・アキは最新アルバム『SHADOW WORK』から「Pledge」をテレビ初披露するほか、卒業ソングとして幅広い世代から愛される名曲「手紙 ～拝啓 十五の君へ～」をフルサイズで届ける。

現在放送中の、中村倫也主演の金曜ドラマ『DREAM STAGE』から誕生し、グローバルデビューを目指す7人組ボーイズグループ・NAZE（ネイズ）が初登場。ドラマ主題歌「BABYBOO」を一夜限りの熱いステージで魅せる。

さらに、「踊ってみた企画」ではSnow Manの「カリスマックス」をLDH選抜メンバーがパフォーマンスする。

■番組情報

TBS『CDTVライブ！ライブ！』

02/16（月）1900～20:55

進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）

■関連リンク

『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/