『No No Girls』出身ふみの、CDTVでデビュー曲をフルサイズ初披露 パープルのエレキギターにも注目集まる
オーディション企画『No No Girls』のファイナリストで、ちゃんみなが主宰する新レーベル「NO LABEL ARTISTS」第一弾アーティストとしてデビューを果たしたふみのが、2日にTBS系で放送された音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00〜8：55）に出演。デビュー曲「favorite song」をフルサイズでテレビ初披露した。
【動画】師弟コラボ！豪華パフォーマンスをチラ見せ
ふみのは、パープルのギター（フェンダー・ジャズマスター）を携え、ポップで爽やかなロックナンバーを堂々と歌い上げた。ちゃんみなに「R＆Bに革命を起こす歌声」と評されるふみのだが、ロックサウンドの中でも際立つ美しい歌声を響かせ、SNS上でも反響を呼んだ。
また、印象的なパープルのギターにも注目が集まり、「パープルのギターかわいい」「ジャズマスターは珍しい」「低めのギターかっこいい」などのコメントが寄せられた。
なお、フェンダーの公式サイトでは、ふみののインタビューを公開中。ふみのがこのギターに込めたこだわりや思いが語られている。
【動画】師弟コラボ！豪華パフォーマンスをチラ見せ
ふみのは、パープルのギター（フェンダー・ジャズマスター）を携え、ポップで爽やかなロックナンバーを堂々と歌い上げた。ちゃんみなに「R＆Bに革命を起こす歌声」と評されるふみのだが、ロックサウンドの中でも際立つ美しい歌声を響かせ、SNS上でも反響を呼んだ。
また、印象的なパープルのギターにも注目が集まり、「パープルのギターかわいい」「ジャズマスターは珍しい」「低めのギターかっこいい」などのコメントが寄せられた。
なお、フェンダーの公式サイトでは、ふみののインタビューを公開中。ふみのがこのギターに込めたこだわりや思いが語られている。