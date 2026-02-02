BC栃木で昨季は打率.367…井上監督と同じ鹿児島出身

元気印が帰ってきた。中日は2日、Agreスタジアム北谷で春季キャンプ2日目を迎え、ソフトバンクやマリナーズでプレーしたルートインBCリーグ・栃木の川崎宗則内野手が「選手兼コーチ」として合流した。色褪せぬ44歳に「胸アツだわ」とファンも大興奮だった。

井上一樹監督と同じ鹿児島県出身の川崎。合流するや元気よくナインと交流し、ともに汗を流しながら若手へ指導する場面が見られた。

川崎はダイエー・ソフトバンクで活躍し、2012年から海を渡ってマリナーズやブルージェイズなどでプレーした。2018年に帰国してソフトバンクに復帰し、2019年以降は台湾や独立リーグにも在籍。40代になっても衰え知らずで、昨季は打率.367をマークし、オフはドバイの新リーグ「Baseball United」にも参加した。

古巣のホークスではなく、異例の中日での“復帰”となったが、現役時代から人気を誇っていただけにファンも感謝と歓喜の様子。「中日のショート待ってます」「まじでムネリンがいるえぐい」「シーズン中もドラゴンズに居てくれないかな」「動き良い」「体型維持してるだけですごい」「この年齢でまだバリバリやれてるのまじで凄い」「宗リン相変わらず若いなぁ」と反応が寄せられた。（Full-Count編集部）