《新作》可愛くてお手頃なの助かるぅぅぅ♡【3COINS】完売前に急いで！「節分グッズ」

節分には、お部屋にイベント感を添えてみるのはいかが？【3COINS（スリーコインズ）】ではポップなデザインが可愛い「節分グッズ」がラインナップ中。可愛いのにプチプラなのも魅力です。今回は鬼モチーフのキュートなパペットとオブジェをご紹介します。

ふわふわで触り心地も良さそうな「鬼のパペット」

ポップで親しみやすさを感じる可愛いパペット。ぬいぐるみ感覚で空きスペースに飾れば、お部屋に節分感をプラスしてくれそうです。赤鬼と青鬼の2種類がラインナップしていて、思わず揃えたくなるかも。\550（税込）とプチプラなのも魅力的。ふわふわとした質感に癒されそうです。

赤鬼と青鬼がセットになった「鬼のオブジェ」

飾るならこちらのオブジェもおすすめ。赤鬼と青鬼がセットになっている、金棒をたずさえたビジュアル。ポップでアニメのようなタッチがとってもキュートです。高さが約21cmと大きめですが、\770（税込）で買えるお得さもポイント。厚みは約2.5cmなので、収納にも困らなそうです。

