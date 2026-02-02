猫にやってはいけない『絶対NGなしつけ方』

猫のしつけは「教える」というより「理解し合う」ものです。

人の常識で正そうとすると、信頼関係を崩す原因になりがちです。

良かれと思った行動が逆効果になる例も少なくありません。次のような猫のしつけ方は行わないよう注意しましょう。

1.大声で叱る・怒鳴る

猫にとって大声は「理由のわからない恐怖」です。

人は言葉の意味で理解できますが、猫は声の大きさと感情の強さだけを受け取るからです。

突然怒鳴られた猫は、「この人は怖い存在」と記憶してしまうでしょう。何が悪かったのか分からず、萎縮してしまいます。

結果として問題行動は減らず、距離だけが広がってしまうのです。

2.体罰や無理やり押さえつける

叩く、押さえ込むといった行為は論外です。猫は上下関係で学ぶ動物ではありません。

力で抑えられると、「危険から身を守る」ために攻撃的になることもあるでしょう。

一度でも恐怖体験をすると、その場所や人を避けるようになる傾向が強いです。しつけどころか、築いた信頼を壊してしまいます。

3.失敗したあとに叱る

トイレの失敗や物を落とした後に叱っても、猫は理由を結びつけられません。

猫からすると悪気がないため、「何について怒られているのか」が理解できず、混乱と不安だけが残ります。

粗相や物を落とす行為は、ストレスを感じていたり飼い主から注目してもらいたかったりする場合もあります。

叱ることで猫のストレスが増してしまう可能性があるため注意が必要です。

4.気分や日によって対応を変える

ある日は許され、別の日は怒られる。こうした一貫性のなさは猫を混乱させます。

猫は「予測できる環境」で安心するため、基準が毎回違うと、不安が問題行動として表れやすくなります。

家族全員でルールが違う場合も同様です。猫の立場では、正解が見えなくなってしまいます。

猫に伝わる適切なしつけ方法とは

猫のしつけで大切なのは、「叱る」より「起こりにくくする」工夫です。爪とぎをされたくない場所には別の爪とぎを設置し、成功した行動は静かに褒めます。

問題行動が出た瞬間には、低く短い声で「ダメ」と伝える程度が効果的です。怖がらせず、行動と結果を結びつけられます。

猫にとって分かりやすい環境づくりこそ、最良のしつけと言えるでしょう。

まとめ

猫のしつけは、言うことを聞かせるためのものではなく、安心して一緒に暮らすための工夫です。

大声で叱ったり、力で抑えたりすると、猫は理由を理解できないまま「怖い存在」として人を記憶してしまいます。

失敗後に責めたり、対応が日によって変わるのも不安の原因になります。

大切なのは、問題行動が起きにくい環境を整え、伝えるときは短く穏やかに行うことです。

猫の立場に目を向けるだけで、行動は少しずつ変わっていくでしょう。信頼関係を守るしつけで猫も人も心地よく暮らしていきたいですね。