DeNAレイノルズの姿に驚きの声

プロ野球DeNAのキャンプで話題をさらっているのが、身長2メートル3センチという巨体の新外国人右腕、ショーン・レイノルズ投手だ。他の選手と並ぶと巨体が際立ち、ネット上のファンからは「遠近法仕事しろ」「ハマのシンボルタワー」という声が上がっている。

遠くにいるはずなのに、手前にいる投手よりも大きく見える。レイノルズの周りでは、そんな“違和感”を抱く場面が頻発しそうだ。ブルペンで投球練習。長身から振り下ろすように投げ込んだ。

「DAZN」野球専門Xが実際の動画を投稿。文面には「203cmの存在感 新外国人・レイノルズがブルペン入り 引きの画でもこのデカさ」と記した。ネット上にはレイノルズの大きさに驚くコメントが並んだ。

「レイノルズ投手の後ろに立っている人までが遠く見える」

「遠近法何してんねんwwもっと仕事しろww」

「遠近感バグらせてくるデカさだ」

「遠近法が職場放棄」

「背が高い！脚長い！イケメン」

「靴のサイズどのくらいなんだろ」

「マリンタワーと並んで撮ってほしい」

「ハマのシンボルタワー」

「レイノルズがイケメンすぎる」

27歳のレイノルズは2024年にパドレスでメジャーデビュー。昨季は19試合に登板し1敗2ホールド、防御率5.33という成績だった。傘下3Aでは昨季27試合で2勝1敗6セーブ、防御率2.86と好投している。



