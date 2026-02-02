◆第６６回きさらぎ賞・Ｇ３（２月８日、京都競馬場・芝１８００メートル）

勝負気配の高さが漂っている。ゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父コントレイル）はレースの３週前から栗東に滞在。順調に乗り込まれており、２８日の１週前追い切りではＣＷコースでプロミストジーン（４歳オープン）を相手に追走先着を果たした。上原佑調教師も「荻野極騎手に騎乗してもらいしっかりやりましたが、反応も良かったようですし前走からまた一段階アップしている印象です」と納得の表情だ。

その前走の京都２歳Ｓは、スタートで挟まれ終始外を回る厳しい競馬でも、１度は先頭に立つ負けて強しの内容。デビュー２戦目で改めて高い素質を示した。今度は同じ京都でも外回りに替わるが「この馬の持ち味を生かせる舞台だと思います。相手は強いですが、楽しみの方が強いですよ」と舞台適性に一切の不安はない。

トレーナーは今年既に６勝を挙げているが、そのうち５勝が３歳戦。京成杯を制したグリーンエナジーを筆頭に豪華ラインアップがそろい「複数頭をクラシックの舞台へ送り込みたいと思っています」と語り口にも熱がこもった。厩舎の世代２頭目の重賞ウィナーとなり、大舞台へのチケットをつかみとる。