【ミラノ（イタリア）２日＝富張萌黄】６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、スピードスケートの公式練習が本番会場で行われた。３大会連続４度目五輪の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）がこの日、リンクで調整。「子供の時に滑っていた仮設リンクを彷彿とさせる音があった。懐かしさや慣れ親しんだ印象。ファーストタッチは悪くなかった」とアイスコンディションの第一印象を語った。

チーム・ゴールドの仲間でもある中国の韓梅（ハン・メイ）と前後を入れ替えながら、氷の感触を確かめるように１時間弱滑った。氷を蹴った際の特有の音が気になる選手も多いが、地元・帯広で滑っていた仮設リンクの音に似ていると話す。「この音がどう影響するかという不安はない」と前向きに練習を終えた。本格的にスピードに乗っての練習は３日以降になるが、「こういう風に滑っていきたいというのは、明確なアイデアが出てきた。慎重に思考を詰めていきたい」と本番までに理想を滑りで表現したいと話した。

１月３１日まではドイツで合宿。ミラノまでは短距離の移動となり、時差ボケもなく選手村に入った。「体の感触もまずまず。スケーティングも体がシャキッとしている」と状態も問題ない。自身の初陣となるのは連覇の懸かる１０００メートル。残り１週間でさらに突き詰めていく。