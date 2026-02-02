映画「太陽を盗んだ男」で知られる映画監督の長谷川和彦（はせがわ・かずひこ）さんが１月３１日午後、誤嚥（ごえん）性肺炎による多臓器不全のため、都内の病院で亡くなった。８０歳だった。広島県出身。葬儀は近親者で執り行う。

長谷川さんのパートナーで女優の室井滋が２日、スポーツ報知の取材に応じた。亡くなった日も３時間前までそばに付き添っていた。「とにかく映画の虫だった。『何としても、もう１本は撮って死にたい』というのが口癖でした。最後の最後まで映画が撮りたくて、それができなかったのが無念だったろうな…」と偲（しの）んだ。

長谷川さんは２０年ほど前に肺がんを患い、その後はパーキンソン病などを発症した。ここ２、３年で病状が悪化し、入退院を繰り返す生活。体は動かず、会話もままならない状態だったという。「（体の）調子のいい時にお友達に来てもらうと、手だけはキュッと握ってくれた。意識はしっかりしてるんだなという感覚はありました」と回想。「とにかくお酒飲みで有名でしたから。お酒さえやめてくれたら、もっと良かったんじゃないかと思う」と別れを惜しんだ。

１９７６年に「青春の殺人者」で監督デビューした。７９年、２作目の「太陽を盗んだ男」は中学教師（沢田研二）が原爆を自作し、国家を脅迫するストーリー。骨太の演出で報知映画賞作品賞などを受賞し、カリスマ的な人気を誇ったが、３作目が作られることはなかった。

「器用な人ではなかったので、もっと簡単に映画撮ればいいのにって。見ていて思ったんですけど、そういう人ではなかった。ただ、そういう姿勢はなかなかマネできないことだし、私とは正反対（の性格）ですから。すごいなと思っておりました」

子どもはいなかったが、６匹の猫と暮らし、「かわいがっていた」という。室井は「（これまで）あんまり長谷川のことは書いたことないけど、（著書の）『やっぱり猫 それでも猫』で書いたんです。（彼が）病気になっちゃって、どうしようもなくなったということもあって。（私自身が）書きたい気持ちになったんだと思う」と自身の心境の変化を口にした。